MAURICE ET MAYOTTE – Quand les horizons culturels s’unissent pour enrichir les îles

Hier, les scènes du théâtre, du chant et de la danse ont permis à Maurice et Mayotte de présenter leurs cultures uniques, leurs propres héritages.

L’île Maurice a inauguré la présentation pour le volet Jeunesse, hier, à l’Arena Ivandry, en invitant le public dans un voyage à travers ses facettes culturelles. À travers une représentation théâtrale captivante, les jeunes mauriciens ont mis en avant les charmes touristiques de leur île. « Nous avons attiré l’attention sur notre île grâce à notre secteur touristique, qui est l’un de nos piliers économiques majeurs. En outre, nous avons présenté la diversité culturelle de Maurice, où des communautés telles que les Chinois, les Musulmans, les Indiens et les Africains coexistent », déclare avec enthousiasme Lise, coach théâtre des jeunes de Maurice. Une représentation de mariage traditionnel a été suivie par une danse séduisante et moderne, offrant un aperçu vivant de la culture mauricienne. Maurice a brillé en exposant ses identités culturelles vibrantes et contrastées.

La situation de l’eau à Mayotte

L’équipe de Mayotte n’a pas été en reste, en démontrant un mélange éclectique de cultures. Le séga, la danse emblématique de l’île, a été présenté avec brio, accompagné de danses contemporaines comme le hip-hop et le coupé-décalé et bien d’autres types de danse. Une combinaison dynamique qui reflète la diversité de la population de Mayotte. Cependant, l’équipe de Mayotte a également abordé des enjeux actuels et futurs, en mettant en scène les défis liés à l’accès à l’eau, une question cruciale pour leur île. « La situation de l’eau à Mayotte est complexe. Les coupures d’eau quotidiennes sont une réalité. Nous avons choisi de mettre en scène cette problématique à travers le théâtre », souligne Achirafi Sunord, jeune représentant de Mayotte. Bien que les îles participantes aient toutes souligné les aspects positifs de leurs cultures respectives, Mayotte s’est démarquée en abordant ouvertement ses défis, en particulier en ce qui concerne l’eau, qui est synonyme de vie pour l’humanité. L’événement a également renforcé les liens interculturels, permettant aux jeunes des différentes îles de mieux se connaître. Malgré les barrières géographiques, la jeunesse a réussi à réunir les participants dans un esprit de partage et de compréhension mutuelle. Cette célébration culturelle marque un tournant important dans les Jeux des îles, mettant en avant la richesse des cultures insulaires et démontrant que, même face aux défis, la diversité culturelle reste un pilier solide pour ces nations océaniques.

Les jeunes visitent les quatre salles du palais d’Iavoloha

Au sein du volet dédié à la jeunesse, les jeunes ont eu l’opportunité d’explorer diverses salles du palais présidentiel d’Iavoloha, dont la salle des ambassadeurs, la salle des banquets, la salle du Conseil des ministres et la salle d’attente du Président. « Nous sommes remplis de joie d’avoir pu visiter ce grand bâtiment présidentiel. C’est une expérience magnifique. Nous avons eu la chance de découvrir tous les espaces intérieurs, à l’exception de la salle d’administration », confie Achirafi Sunord, jeune représentant de Mayotte. L’accueil chaleureux du président de la République malgache a été marqué par sa guidance personnelle à travers les différents espaces du palais. La prochaine étape des visites pour les jeunes insulaires se tiendra au Rovan’i Madagasikara ce jeudi, dans la continuité de cette expérience enrichissante.