JIRAMA – MAHAJANGA – Longues coupures dues à une panne d’alternateur

Grogne des abonnés de la Jirama, lundi. De longues coupures de courant ont été observées dans plusieurs quartiers, en particulier à Ambalavato, Tsaramandroso-ambony, Mahavoky-atsimo et tant d’autres fokontany. « La coupure a commencé à 7 heures du matin, et à 21 heures, l’électricité n’a pas encore été rétablie. Cela a provoqué de nombreuses perturbations dans notre quotidien. La situation est déplorable, car le délestage n’a pas cessé depuis plusieurs mois et les longues pannes nuisent beaucoup à nos activités », déplore un père de famille qui habite à Ambalavato. Une panne du générateur Barbosa, au niveau de la centrale de la Jirama à Marolaka, s’est produite, dimanche soir, vers 19 heures. Cela a provoqué des coupures d’électricité successives dans toute la ville de Mahajanga. « Les techniciens ont travaillé sans arrêt pour réparer la panne jusqu’à lundi soir, à 23h30. L’électricité a été rétablie dans les quartiers touchés par la coupure. Par contre, l’alternateur a été réparé vers 1h30 du matin, lundi. La défaillance a entraîné une baisse de puissance de l’alternateur. À l’heure actuelle, l’approvisionnement est rétabli », indiquent les responsables de la Jirama Mahajanga. Le délestage est encore en vigueur à Mahajanga, mais le branchement a été modifié. Auparavant, l’électricité dans les quartiers de Mahajanga-be et alentours sont coupés en même temps, avec ceux de Mahavoky-atsimo, Tsaramandroso-ambony, Antsahavaky, les Plateaux des tombes, etc. Actuellement, les coupures se produisent durant des horaires différents dans ces endroits. L’approvisionnement en eau, dans certains quartiers de Mahajanga, reste encore insuffisant voire inexistant. Des secteurs de Mahavoky-atsimo, la Corniche, Manjarisoa, Manga ainsi qu’à Tsaramandroso sont privés d’eau à longueur de journée. « Les robinets à l’étage sont à sec depuis plusieurs mois. L’eau ne coule plus qu’au rez-de-chaussée et à l’extérieur. Et encore, il faut remplir des seaux, récipients ou bassines de 3 heures à 5 heures du matin. L’eau est vitale, mais nous en sommes privés depuis plusieurs mois. Je fais la lessive à 5 heures du matin, alors qu’il fait encore sombre », déclare une femme de ménage d’un hôtel majungais.