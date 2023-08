HALTÉROPHILIE – Un tandem gagnant avec Edgard Razafindravahy

Le rideau est tombé sur la concurrence en quête des médailles de la discipline de l’haltérophilie à la XIe édition des JIOI 2023, qui entre dans sa cinquième journée, ce jour. En termes de bilan, la Fédération malgache d’athlétisme, sous l’égide d’Hari­nelina Randriamanarivo, a bien rempli sa mission: gagner le plus de médailles possible et dépasser les performances réalisées à l’Ile Maurice en 2019, à laquelle la discipline a gagné 24 médailles d’or. Cette année, l’apport des deux ministres coaches, Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, et Valery Ramonjavelo, ministre du Transport et de la Météoro­logie, a porté ses fruits et a mis en avant de la scène médiatique que, pour le moment, c’est la Fédération malgache d’haltérophilie qui est le seul en tête en engrangeant 55 médailles dont 34 d’or, 11 d’argent, 10 de bronze. « L’haltérophilie a porté haut l’honneur de Madagascar durant cette XIe édition des JIOI à Madagascar. Nous allons poursuivre la coopération et nous allons aider les athlètes dans la recherche de meilleures performances et à relever leur niveau », confie Edgard Razafindravahy.