GESTION DES DÉCHETS – Les communes sont appelées à appliquer le Code municipal d’hygiène

Madagascar plus propre. La gestion des déchets solides et liquides en milieu urbain est l’affaire de tous. L’application du Code municipal d’hygiène est l’une des stratégies utilisées pour assainir les villes. Dans ce cadre, le Welthungerhilfe (WHH), en collaboration avec le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, a organisé un atelier pour sensibiliser aussi bien les communes urbaines que rurales à Madagascar vers une gestion efficace des déchets. L’atelier s’est tenu à Andrainarivo depuis lundi, avec la participation de trente-sept communes urbaines et rurales. Cet atelier a été organisé dans le cadre de l’amélioration de la gestion des déchets au niveau des communes par l’application du Code municipal d’hygiène (CMH). Le WHH appelle toutes les communes à mettre en pratique cette nouvelle règle. « La commune est la première responsable de l’assainissement de sa localité», explique Tresor Abdel Khadder, le responsable de la relation institutionnelle auprès du WHH, hier. Dans ses propos, il soutient que l’application du CMH est d’une importance capitale. Le Code municipal d’hygiène se rapporte à l’assainissement des communes urbaines et rurales. « Notre objectif est de rendre toutes les villes propres d’ici 2030. Nous voulons tous un Madagascar propre », continue le WHH. Les activités devraient commencer par la propreté au niveau des écoles et des établissements. Vient ensuite l’assainissement des cent cinquante-sept villes dans tout Madagascar. Ces objectifs seront visés dans l’application du CMH. « Le CMH comporte deux composantes. Des services au profit de chaque personne afin que chacun puisse bénéficier d’une hygiène durable et efficace. Il y a aussi le mécanisme de financement pour un fonds durable et efficace », précise Herivelo Rakotondrainibe, un collaborateur auprès du WHH. La dernière exigence aidera les communes à mieux gérer le fonds de fonctionnement par le biais des redevances sur les ordures ménagères ainsi que sur les eaux usées.

Tâche commune

Rendre Madagascar plus propre est une tâche commune. L’application du CMH va se faire aussi par l’implication de chaque personne à prendre des mesures adéquates pour assainir ses environs. Un des participants à l’atelier le confirme aussi. Nul ne peut échapper à la prise de responsabilité dans la gestion optimale des déchets en milieu urbain. « La gestion des déchets dans les communes est une responsabilité partagée. Chacun a une part d’obligation dans l’optique d’avoir une ville propre », selon un responsable auprès de la Commune rurale d’Anka­dikely Ilafy. Les communes devraient aider chaque habitant à avoir ses propres toilettes afin d’éviter la défé­cation à l’air libre.