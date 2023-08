FOOTBALL – DEMI-FINALES – Madagascar affrontent les Comores

D’après le tirage au sort d’hier à Mahamasina, les Barea affronteront les Cœlacanthes en demi-finales, tandis que La Réunion affrontera, quant à elle, Mayotte, jeudi.

Carré d’As. Le calendrier des demi-finales a été finalement publié après le tirage au sort qui s’est tenu, hier après-midi, à Mahamasina. Les deux leaders des deux groupes sont à égalité parfaite. Madagascar affrontera les Comores, jeudi à 16 heures, et La Réunion jouera contre Maurice, à 19 heures. «Notre défi reste le même, aller le plus loin possible, car nous jouons à domicile. Il faut d’abord assurer la demi-finale et ça ne va pas être facile. Nous verrons après quelle médaille nous visons», réitère le coach Romuald Rakotondrabe. L’objectif est à moitié atteint. Madagascar s’est qualifié en phase finale après la victoire contre les Seychelles et le match nul contre Maurice dans le groupe A. Les Barea ont eu du mal à gérer leur avantage, lors des deux matchs de poule. Ils ont toujours mené, mais ne sont pas arrivés à tuer le match.

Boyer forfait

«Évoluer dans un groupe de trois est plus compliqué que dans une poule de quatre. Et jouer deux matchs en quarante-huit heures a aussi impacté les joueurs. Nous avons constaté un signe de fatigue chez eux. Par conséquent, ils n’étaient pas confiants sur le terrain», explique Rôrô. Les Barea ont poursuivi leur entraînement dimanche, hier et aujourd’hui, à Mahamasina. Le groupe est, depuis lundi, au grand complet. Les joueurs de l’Elgeco Plus ont rejoint l’équipe après leur match de dimanche contre Gaborone United. «Cela fait partie de la gestion du groupe. Avec les éléments que nous avons, ils sont tous fin prêts pour jouer la demi-finale», souligne le sélectionneur. Si l’équipe d’Elgeco Plus a réclamé contre l’état glissant de la pelouse, lors de son match de ce dimanche, le coach Rôrô rassure que leur joueurs ont les godasses adéquates et qu’il n’y aura plus d’excuse pour les prochains matches. La séance de tirage d’hier a été aussi marquée par la disqualification du défenseur central des Barea Fabien Boyer. Il a été initialement dans la sélection de la Petite Ile. Les Réunionnais ont dévoilé, hier, devant l’assistance la liste de leurs sélectionnés ainsi que l’accréditation du joueur. L’organisation a, à l’issue de la réunion, pris la décision d’exclure Boyer de la compétition pour les matches restants.