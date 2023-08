ÉLECTIONS FMF – Les dés sont lancés

Élection des dirigeants du sport roi à Madagascar. Il ne reste plus qu’un mois et demi. La commission électorale et celle du recours ont annoncé hier, au siège de la Fédération malgache de football (FMF) à Isoraka que le dépôt de candidature au poste de président de la fédération et membre du comité exécutif (CE) est ouvert. La date des élections est fixée pour le samedi 14 octobre. Le lieu reste à déterminer ultérieurement. La date d’appel à candidature des membres du comité exécutif est fixée du 28 août au 6 septembre à 18 heures, et du 28 août au 14 septembre à la même heure pour le candidat au président. Une des pièces exigées sera la lettre de caution à déposer, au plus tard, le 14 septembre pour le président, et le 22 septembre pour les membres du CE.

Lettre de caution

Les électeurs, les nouveaux présidents de ligue, élus il y a quelques semaines, pourront être remplacés par une personne munie d’une lettre de procuration. «Chaque ligue ne peut cautionner que deux candidats président, au maximum, et limités à trois pour les membres du CE (…) Seul le président de ligue qui dispose du pouvoir de signature, aura la faculté de signer la lettre de caution pour les candidats. Et la signature de ladite lettre doit être certifiée auprès de la commune», souligne la présidente de la commission électorale, Beby Fabienne Ralavarisoa. Le président de ligue ou section qui se porte candidat au poste du président de la Fédération ou membre du CE, dans le cas où il ne sera pas élu, pourra reprendre son poste, peut-on lire dans le communiqué de la commission électorale.