ÉGLISES CHRÉTIENNES – Trois jours de congrès national du FFKM

Le congrès national du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Mada­gascar (FFKM) a débuté hier pour se terminer demain à l’Institut supérieur de travail social (ISTS), à Mandrimena Andoharanofotsy. Le FFKM est homologué pour être un observateur des prochaines échéances électorales et est prêt pour l’accomplissement de ses devoirs. Ammi Irako Andriamaha­zosoa, président du FFKM, insiste sur le fait que les candidats à la présidentielle et tous les acteurs liés aux prochaines échéances électorales devraient être des modèles de droiture. L’effectivité du comité d’observation FFKM ou « Andri­maso FFKM » est aussi au centre des débats de ce congrès national. « La raison d’être de ce congrès est la notification sur les responsabilités du FFKM sur la tenue des prochaines élections », déclare le président du FFKM. La plupart des candidats déclarés ou potentiels pour briguer la magistrature suprême ont été présents à l’ouverture du congrès national du FFKM et ont tous réitéré leur volonté pour la prochaine présidentielle. Pour Marc Ravalomanana, ce congrès est important pour l’observation des élections. Pour cette fois-ci, le FFKM a le feu vert de la loi pour pouvoir observer les élections et pourra ainsi prendre part directement au développement de la Grande ile. Concrètement, “l’Andri­maso FFKM” a deux objectifs. La première est l’éducation citoyenne en concordance à la volonté de Dieu. La seconde porte sur la tenue de l’élection présidentielle puisque l’Église est habilitée à observer les prochaines élections. La plupart des candidats sont venus prendre part aux débats. Plusieurs candidats sont issus des confessions au sein du FFKM.