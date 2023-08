CORÉE-MADAGASCAR – Renforcement de la coopération

La délégation de la mission économique coréenne, en déplacement dans la Grande île, à été reçue lundi par le président de la République Andry Rajoelina.

Des perspectives encourageantes pour les coopérations futures, c’est ce qui pourrait résumer l’issue des discussions et séances de partages effectuées par la mission économique sud-coréenne. Cette dernière, en déplacement dans la Grande île depuis lundi, a rencontré différents représentants du secteur économique à Mada­gascar dernièrement. La délégation, conduite par l’émissaire du Président de la Corée, Yoon Sang Jick, et composée du top 10 des entreprises coréennes, a été reçue par le président de la République Andry Rajoelina, lundi. Des discussions qui ont porté sur les nouvelles opportunités à explorer en termes d’investissements à Madagascar, si l’on se fie au communiqué de la Présidence. “Le président de la République a reçu au palais d’État d’Iavoloha une délégation de la République de Corée […] Une rencontre qui vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat économique”, peut-on lire dans le communiqué sorti par la Présidence. La composition de cette délégation, qui réunit des multinationales coréennes, comptant dans ses rangs les chefs d’une dizaine de sociétés, est équivoque. Elle est en soi une affirmation de la volonté de la Corée à aller plus loin en termes d’investissements.

Graphite

À en croire l’ambassadeur de Corée du Sud, Son Yong Ho, « cette visite marque l’intérêt de la Corée du Sud pour renforcer et développer davantage le lien qui unit les deux pays. Notre pays continuera également à appuyer Madagascar dans différents projets de coopération, pour que la Grande île puisse atteindre son développement ». D’ailleurs, deux mémorandum d’entente ont été signés lundi entre la Korean Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) et l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) mais aussi avec le ministère des Affaires étrangères, en vue d’accélérer en quelque sorte la part des investissements coréens à Madagascar. De prime abord, ces entreprises coréennes semblent s’intéresser aux potentialités que peuvent offrir le secteur minier à Madagascar, notamment l’exploitation de graphite, un minerai recherché dans les technologies de pointe mais aussi dans la construction des batteries lithium-ion. L’on a alors constaté que depuis quelques années, la demande du minerai sur le marché a connu une hausse foudroyante, notamment avec le développement de l’industrie automobile et celle des nouvelles technologies.