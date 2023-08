COOPÉRATION INSULAIRE – Accent sur l’économie bleue et les changements climatiques

Des sujets d’intérêts communs et des enjeux liés aux océans. Tels sont les points d’ancrage des discussions durant la 8e réunion des hauts fonctionnaires de l’AIS Forum ou “Archipelagic and Island States Forum”. Un événement qui se tient au Novotel, Ivandry, hier et ce jour. Partant des sujets d’intérêts communs et des enjeux liés aux océans, l’économie bleue et les questions liées aux changements climatiques ont été les principaux sujets discutés, hier. À cela s’ajoutent la conservation des ressources marines, la sécurité régionale et les innovations technologiques pouvant permettre aux Etats insulaires de faire face aux défis actuels. “Cette 8e réunion des hauts fonctionnaires du Forum des Etats archipels et insulaires constitue une opportunité importante pour nous permettre de contrecarrer les défis environnementaux auxquels nous faisons face”, déclare justement Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, hôte de l’événement, dans son allocution d’ouver­ture des discussions. L’AIS Forum a été créé par la Déclaration de Manado, en Indonésie, le 1er novembre 2018. Il compte cinquante-et-un pays membres, dont Madagascar. Pour la Grande Ile, faire partie de cette entité est une opportunité d’unir sa voix aux autres Etats insulaires et de se faire entendre sur la scène mondiale. D’autant plus qu’étant la 4e plus grande Île du monde et un espace maritime trois fois plus vaste que son territoire terrestre, les axes d’action de l’AIS Forum concernent directement Madagascar. Raison pour laquelle, aux côtés d’Yvette Sylla, Paubert Mahatante Tsimanaoraty, ministre de la Pêche et de l’économie bleue, a composé la délégation malgache. Cette 8e réunion des hauts fonctionnaires du Forum des Etats archipels et insulaires qui se tient à Antananarivo, est co-organisé par le ministère des Affaires étrangères malgache, le ministère des Affaires étrangères et celui de la Coordination des affaires maritimes et des investissements de l’Indonésie, la représentation Permanente du PNUD Indonésie. L’Indonésie ayant été représentée par Jodi Mahardi, vice- ministre de la Coordination maritime et des investissements.