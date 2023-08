CIRCULATION DES POIDS LOURDS – Fourrière pour les récalcitrants

Des sanctions strictes. La Commune urbaine d’Anta­nanarivo lance un énième rappel à l’ordre aux transporteurs de poids lourds, qui enfreignent les règles de circulation de ces véhicules dans les rues de la capitale. Des sanctions strictes seront appliquées pour ceux qui continuent à braver les consignes. « Auparavant, nous confisquions les papiers des véhicules qui continuaient à circuler dans la ville, pendant les heures interdites. Cette fois-ci, nous allons mettre en fourrière les véhicules », lance le commissaire principal Whenss Ostrom, chef de corps des Polices Municipaux. La CUA rappelle que les véhicules porteurs, qui ont un Poids total autorisé en charge (PTAC) de 10 à 19 tonnes, peuvent circuler entre 9 heures et 11 heures, entre 13 heures et 16 heures, et entre 20 heures et 5 heures du matin. La circulation des véhicules porteurs, les semi-remorques et les trains doubles, sur les rocades et les digues, est limitée entre 9 heures et 16 heure, le jour et entre 20 heures et 5 heures du matin la nuit. Les véhicules de transport de produits agricoles avec un PTAC inférieur à 11 tonnes, sont autorisés à circuler de 6 heures à 18 heures, du lundi au samedi, ceux avec un PTAC entre 11 et 19 tonnes, peuvent circuler du lundi au samedi, entre 9 heures et 11 heures, entre 13 heures et 16 heures, et entre 20 heures 30 et 22 heures, et ceux avec un PTAC supérieur à 19 tonnes ne peuvent circuler qu’entre 20 heures 30 et 22 heures, pendant la semaine, sauf le dimanche. Le dimanche, la circulation est libre.