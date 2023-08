CATARACTE ET DIABÈTE – Journée de dépistage à Ivato

La matinée du samedi 26 août a été témoin d’une manifestation éclatante de solidarité et d’engagement.

Les membres du Lions Club Antananarivo Ilohasina et le Leo Club Diavolana, se sont mobilisés pour la population de la commune d’Ivato. Cette initiative a pris la forme d’une action de sensibili­sation et de dépistage de la cataracte et du diabète, réalisée en parte­nariat avec le Lions Sight First Madagascar (LSFM). La dynamique équipe du LCA Ilohasina a fait preuve d’un dévouement sans faille en se rassemblant en masse pour contribuer à cette action de service emblématique. Guidés par la mission du Lions Club International, les membres ont fait preuve d’un esprit altruiste en travail­lant main dans la main pour apporter une différence tangible à la communauté locale. Le dépistage, au cœur de cette action, a révélé des résultats significatifs, mettant en lumière l’importance vitale de telles initiatives dans la lutte contre la cécité évitable et les risques liés au diabète, parmi les cinq domaines de service prioritaires du Lions Club International. Pour le Diabète, l’équipe médicale de RéP Dia (Réseau Pour le Diabète) et les bénévoles impliqués ont réalisé un total de 254 dépistages au cours de la journée. Parmi ces résultats, 41 individus ont été confirmés comme étant diabétiques, mettant en évidence la prévalence de cette condition dans la communauté. En ce qui concerne la consultation ophtalmologique, 241 personnes ont été dépistées, et parmi elles, 4 personnes ont malheureusement été diagnostiquées avec la cataracte. Ces chiffres révèlent la pertinence cruciale de telles campagnes de sensibilisation et de dépistage. L’action du Lions Club Antananarivo Ilohasina, conjointement avec le Leo Club Diavolana et le LSFM, a permis de détecter des problèmes de santé potentiels chez un grand nombre de participants, ouvrant ainsi la voie à une intervention précoce et à une gestion efficace. Le président du Lions Club Antananarivo Ilohasina, Le Lions Anna Ratsimbarison a exprimé sa fierté et sa gratitude envers tous les membres du club qui ont contri­bué à la réussite de cette action, soulignant l’impact positif que de telles initiatives peuvent avoir sur la vie des individus et de la collectivité dans son ensemble.