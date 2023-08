BOXE – Angyno signe l’unique or

Une sur deux. Madagas­car a eu deux représentants sur les treize finales de boxe hier, au Centre de conférences internationales à Ivato. Le boxeur d’Atsinanana sauve l’honneur du pays hôte et décroche l’unique médaille d’or du camp malgache. Engagé dans la catégorie des-48kg, Alain Angyno Randrianarivony bat, en deuxième round, le Mauri­cien Padiathy Souprayen. Très combatif, il a enchainé les gauches-droites dès l’entame du combat. Il a intensifié son encaissement en deuxième round. «J’ai préparé ce combat depuis quatre mois. Je suis parti pour gagner en laissant tout derrière. Mon adversaire n’était pas à la hauteur. J’ai juste observé son style de combat, lors du premier round, puis je suis passé à l’offensive … Le pugiliste de 33 ans, quadruple champion national, veut toujours chercher des médailles d’or dans d’autres compétitions internationales dont les Jeux africains», confie Angyno. Chez les -54kg, Marco Jérôme Andrianarivelo, médaillé d’or des derniers jeux à Maurice, a été corrigé par le Réunionnais Samour Goumpoule. Sa stratégie n’a pas fonctionné. Il a encaissé son adversaire avec des attaques étouffantes. Le Réunionnais n’a fait que subir en protégeant son visage. Il a encaissé des coups presque durant le premier round de deux minutes, fatigué, à l’entame de la deuxième reprise. Le Réunionnais l’a surpris avec un uppercut droit qui l’a mis KO. Ce dernier a commis, l’erreur de se forcer à se relever vite et tenir la corde au moment où l’arbitre compte.

Enquête sur une corruption

Les bruits circulaient ces derniers jours au CCI Ivato, site de compétition de la boxe et aussi dans les réseaux sociaux, que certains dirigeants et boxeurs sont achetés par une équipe étrangère. En échange, ils devraient céder la victoire et abandonner au combat par KO. Est-ce une simple coïncidence, huit combattants ont justement été battus par KO en demi-finales ce dimanche. Interrogé sur cette affaire de corruption, s’il est au courant du cas ou aussi impliqué, le président de la fédération, Herimamy Rabarisoa, a répondu: « Pas du tout ». Puis, il a poursuivi : «Je suis au courant de cette affaire. L’enquête est ouverte pour déterminer qui sont concernés, des boxeurs et /des entraineurs. Ils seront sévèrement sanctionnés si c’est prouvé.»