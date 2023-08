BIODIVERSITÉ – Des opportunités de financement pour Madagascar

Des contributions à hauteur de 212 millions de dollars ont été ratifiées par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) à titre de capitalisation, lors de l’assemblée générale de ses membres, au Canada, la semaine passée. Le fonds est en effet conçu pour mobiliser et accélérer les investissements dans la conservation et la durabilité des espèces sauvages et des écosystèmes, dont la santé est menacée par les incendies, les inondations, les conditions météorologiques extrêmes et l’activité humaine, y compris l’étalement urbain. Madagascar, faisant partie des trente pays à méga biodiversité, est en bonne position pour bénéficier de ce fonds, selon les critères. En effet, jusqu’à 20 % de ces ressources soutiendront des initiatives dirigées par les communautés locales visant à protéger et à conserver la biodiversité. Il accordera également la priorité au soutien aux petits États insulaires en développement et aux pays les moins avancés, qui recevront plus d’un tiers des ressources du fonds. Sachant qu’à Mada­gascar, les actions de conservation sont menées par les organisations d’experts avec les communautés locales, pour protéger les écosystèmes stratégiques et préserver les moyens de subsistance et le capital naturel. « La création de ce fonds et son engagement à soutenir les peuples autochtones et les communautés locales constituent une reconnaissance importante et claire du rôle fondamental qu’ils ont joué pendant des générations, dans la protection de la biodiversité », a déclaré Lucy Mulenkei, co-présidente du forum international des peuples autochtones sur la biodiversité.

Consortium

L’attribution se réalise via la soumission par les autorités de chaque pays, telles que le ministère de l’Environnement et du développement durable, et vise à renforcer l’autonomie des communautés locales ainsi qu’à soutenir les initiatives de préservation de la biodiversité à Madagascar. La Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM) encourage les acteurs engagés dans la préservation de la biodiversité à se mettre en consortium, pour élaborer des projets, et à présenter des demandes de financement, car c’est ainsi que le fonds fonctionne. « Il faut se mobiliser car c’est une opportunité de financement dont nous avons de fortes chances de bénéficier, en soutien à nos communautés locales », a souligné Roda Operman, responsable de la communication auprès de FAPBM. Les Fonds fiduciaires de conservation représentent des outils financiers importants pour générer des ressources au profit des aires protégées. Ils sont généralement alimentés par des dons, qui sont investis dans des activités génératrices, ou épargnés, pour ainsi utiliser les intérêts reçus.