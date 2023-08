BEATBOX – Une vingtaine de jeunes s’affrontent face-à-face

Les passionnés de beatbox se préparent à vivre une explosion de sons et de créativité. La Ve édition du Beatbox Battle Madagascar s’apprête à enflammer la scène du Cercle Germano-malgache Analakely, le 24 septembre. Les organisateurs de l’événement, dirigés par le champion du monde de beatbox dans la catégorie « Vocal scratch », Ronaldo Rasolofoarison dit Do B, ont annoncé la clôture des candidatures et ont reçu un impressionnant total de vingt-quatre soumissions en solo et sept en catégorie tag team. Le processus de sélection des huit meilleurs concurrents dans la catégorie solo ainsi que des quatre groupes dans la catégorie tag team a déjà commencé, avec les résultats prévus pour être révélés le 31 août. « L’arrangement, la complexité et l’exécution sont les éléments clés sur lesquels nous nous concentrons. Nous sommes déterminés à offrir au public une performance de haut niveau, reflétant la richesse et la diversité du beatbox malgache », souligne Do B en partageant les critères de sélection. Dans cette édition prestigieuse, le jury de renom dans le domaine du beatbox inclue Do B, accompagné d’Alem, champion mondial de beatbox en 2015, et de Madox, champion d’Allemagne. L’événement se déroulera en une journée intense, des quarts de finale à la grande finale, mettant en avant la créativité et l’habileté des beatboxeurs malgaches dans une démonstration époustouflante. Divisé en deux catégories, le solo et le tag team, le Beatbox Battle Madagascar offre une plateforme pour les artistes solos et les groupes de collaborer et d’exprimer leur talent unique.