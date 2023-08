BADMINTON – ÉQUIPE – Deux bronze pour Madagascar

La formation féminine arrache, elle aussi, la médaille de bronze dans l’épreuve par équipe. Les Fenitra Arijesy, Soaniaina Razanamaly, Stéphania Razafimamonjy et Asminah Razafiarimalala terminent à la quatrième place, au classement après les matchs de poule unique. L’équipe réunionnaise composée de Marina Bielle, Emily Grondin, Emmanuelle Admette, Ly-Hoa Chai les a battues en match de classement, sur le score serré de 3 à 2, hier à Tanjombato. La Réunion finit donc troisième. Les équipes classées troisième et quatrième remportent toutes la médaille de bronze, comme les garçons. La médaille d’or est revenue à Maurice, leader à l’issue des matchs de poule unique. Les Maldives terminent à la seconde marche et s’offrent l’argent. L’ile Maurice domine la compétition en réalisant un doublé car les Quadricolores se sont hissés sur la plus haute marche du podium en battant en finale la sélection Maldivienne, sur le score de 3 à 0. Rideau sur les épreuves par équipes. Place, à partir de ce mercredi, aux épreuves individuelles, doubles dames et hommes et double mixte. Toutes les finales sont programmées, le samedi 2 septembre.