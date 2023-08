ATHLÉTISME – Le sprint féminin impérial

Madagascar est en bonne voie pour atteindre l’objectif d’être numéro un en termes de médailles d’or au décompte final. L’athlétisme vient d’apporter cinq breloques dorées hier.

Une belle entrée en matière pour l’athlétisme malgache. Sur les huit finales disputées, Madagascar a gagné cinq médailles d’or, pendant la première journée de compétition sur la piste en tartan du stade d’Alarobia. Avec un public acquis à la cause malgache, en communion et très solidaire avec ses athlètes, le stade d’Alarobia, dans ses nouveaux apparats, apporte la chance aux athlètes malgaches. Njakatiana Miarimbola­tiana, dans l’épreuve de saut en longueur, a ouvert la voie en s’adjugeant la première médaille d’or malgache de l’athlétisme. En finale, survolant ses concurrentes directes en saut en longueur de la catégorie sourde, elle a sauté 4m43 et remporte la victoire. Son adversaire directe, qui gagne la médaille d’argent, est la Mauricienne Lockeeram Shileysha, 4m41, et la Réunionnaise Alamelle Laureen est la médaillée de bronze avec 4m37. Cynthia Félicité Naha­mako, la deuxième médaillée d’or malgache dans la discipline athlétisme a mis à mal la concurrence aux 400 mètres haies en 60’24’’, devant la Réunionnaise Léa Mithra en 61’30’’, médaillée d’argent. Le directeur technique national de la Fédération malgache d’athlétisme, Hery Rambeloson, a expliqué que « Madagascar a bien su négocier l’entrée en matière dans l’athlétisme. La première journée a été marquée par le gain de cinq médailles d’or. Ce n’est que le début, car d’ici la fin de la compétition, j’espère que nos porte-fanions gagneront le plus de médailles possibles pour l’honneur de Madagascar ».

Reine de l’océan Indien

La course la plus attendue de la journée a été l’entrée en lice de la détentrice du dernier titre du 100 mètres plat féminin acquis à Maurice en 2019. Claudine Nomenjanahary a confirmé son statut de favorite, en gagnant de nouveau le même titre, montrant ainsi qu’elle est et reste la reine de l’océan Indien. Elle a bouclé la distance de 100 mètres en 11’’42 devant la Mahoraise Nasrane Bacar, 11’’83, médaillée d’argent, et la Mauricienne Moert Marie Lidya Océane, 11’’.85. « Gagner la médaille d’or à la maison a été une grande joie et un soulagement pour moi. J’étais très impatiente de démontrer aux yeux de tous que les Jeux de la Francophonie ont été un mauvais souvenir. Ce jour (hier), je fais une démonstration de force, pour moi et pour Madagascar. J’ai encore des courses à faire et l’objectif est de gagner au moins trois médailles d’or comme nous l’avons fait à l’île Maurice en 2019. » Sur la distance masculine de 100 mètres, Madagas­car a été le grand perdant, car aucun athlète malgache n’a pris le départ. L’Ile Maurice a fait un beau triplé devant les autres îles. Madagascar a été battu aussi sur la distance des 10 000 m que ce soit dans la catégorie masculine ou dans la catégorie féminine.