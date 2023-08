ANOSIZATO OUEST – Une foule hostile s’en prend à un chauffeur

Un moment de panique, d’hostilité, de tentative de lynchage et de tumulte s’est produit, hier, sur le site d’une station-service, à Anosizato-Ouest. Un attroupement bruyant a encerclé une voiture légère et fait sortir le conducteur. La foule a voulu l’agresser en l’accusant d’avoir fui un accident. Certains ont commencé à taper sur son véhicule. L’intervention des forces de l’ordre a été demandée au plus fort de cet incident énormément bruyant. D’après des témoins oculaires, l’automobiliste a roulé sur le pied d’un piéton pendant que la circulation a été changée en double file à sens unique par les gendarmes et policiers. Il ne se serait pas arrêté, raison pour laquelle les badauds l’ont intercepté. Des riverains qui ont assisté à l’accident, attribuent la faute à la victime. « Les agents de la circulation étaient en train de fluidifier le trafic et libérer les bouchons comme ils font tous les jours. Tous les véhicules et motos devaient rouler à pleine vitesse quand la personne a brusquement coupé. Elle a été blessée, mais a vite été conduite à l’hôpital », expliquent-ils.