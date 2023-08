100M PLAT 2023 – Claudine Nomenjanahary, reine de l’océan Indien

La première journée du tournoi des Jeux des îles de l’océan Indien qui se joue actuellement à Antananarivo, a été une grande réussite pour les athlètes malgaches. Dans la discipline de l’athlé­tisme, qui a débuté hier, sur la piste en tartan du stade d’Alarobia, Claudine Nomenjanahary a été intouchable sur la distance reine de l’athlétisme. En finale du 100 mètres plats, elle a survolé la concurrence en bouclant la distance en 11’’42. Une performance qui est très loin du meilleur temps « En tant que détentrice de la dernière édition à Maurice en 2019, je suis attendue au tournant et tout le monde veut voir comment je vais m’en sortir. Comme vous l’avez constaté, j’ai réussi à garder mon titre et c’est un grand soulagement pour moi. J’aurai encore d’autres courses à disputer et je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. Je viserai d’autres médailles dans l’intérêt de Madagascar », confie Claudine Nomenjanahary.