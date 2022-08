Rencontre Rajoelina-Macron : Une coopération dans le secteur énergétique en marche

Pour la troisième fois, Andry Rajoelina et Emmanuel Macron se sont rencontrés au palais de l’Elysée. Le renforcement de la coopération économique, notamment, un soutien de la France dans le secteur de l’énergie a été au menu de l’entrevue.

La troisième depuis 2019. Le communiqué de presse de la présidence de la République l’a souligné. Le rendez-vous d’hier, à Paris, est la troisième rencontre entre Andry Rajoelina, président de la République, et Emmanuel Macron, président français, au palais de l’Elysée.

Pour cette troisième manche, le renforcement de la coopération économique entre les deux pays a été au menu des discussions, selon la missive de l’institution présidentielle. Le communiqué de presse ajoute que Madagascar et la France cheminent vers la concrétisation des projets actés durant la rencontre entre les deux Chefs d’Etat, en 2021. Le texte conclut, notamment, “le président Emmanuel Macron s’est également engagé à appuyer l’Etat malgache à relever le défi de doubler, voire tripler la production d’énergie de Madagascar”.

Après avoir participé à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, à Tunis, le locataire d’Iavoloha a donc fait un détour par l’Hexagone pour rencontrer son homologue français. Depuis leur première rencontre, en 2019, les communications rapportant la teneur des entretiens entre les deux Présidents affirment qu’ils ont discuté de la façon de renforcer le partenariat entre les deux pays. Le soutien de la France dans les domaines à forts enjeux dans la Grande île en sort souvent.

Hier, l’accent a visiblement été mis sur le domaine de l’énergie. Un secteur moribond à Madagascar. L’énergie est, pourtant, un des piliers du développement, d’autant plus que la Grande île ambitionne de faire un bond vers l’industrialisation.

Appuyer sur ce qui rapproche

Le communiqué publié par la présidence de la République rappelle, par ailleurs, les propos d’Emmanuel Macron, durant sa rencontre avec Andry Rajoelina, l’année dernière. “La France est pleinement mobilisée pour accompagner le développement de Madagascar dans le cadre des priorités que vous avez définies. Nous sommes engagés à accompagner votre plan pour l’émergence à hauteur de 240 millions d’euros dans l’agriculture, l’éducation ou encore l’aménagement urbain et nous tenons pleinement cet engagement”, sont les mots du président français.

Le locataire de l’Elysée a, aussi, soutenu que l’Hexagone est aux côtés de Madagascar “face aux défis en matière de lutte contre la sécheresse dans le Sud de Madagascar”. La rencontre d’hier a, de prime abord, été l’occasion de faire le point sur ce qui a été dit en août 2021. Chacune des trois rencontres entre Andry Rajoelina et Emmanuel Macron ont eu un contexte ou un sujet délicat en toile de fond.

Lors de la première, en 2019, le locataire d’Iavoloha a affirmé la demande d’une restitution des îles éparses. L’année dernière, la deuxième rencontre a été en plein milieu de l’instruction de l’affaire Apollo 21. Un dossier dans lequel un franco-malgache et un colonel retraité de l’armée française ont, finalement, été déclaré coupables de tentative d’assassinat contre le Chef de l’Etat. La rencontre d’hier s’est tenue dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi, juste après que la Cour de Cassation ait confirmé la condamnation des quatre détenus dans l’affaire Apollo 21.

Cependant, à l’issue de la rencontre entre les deux Présidents en 2019, ou avant l’entame de l’entrevue entre les deux hommes, l’année dernière, la qualité et le renforcement des relations bilatérales entre Madagascar et la France ont été soulignés. En août 2021, au palais de l’Elysée, Andry Rajoelina a déclaré, “notre volonté commune, je le sais, est de renforcer dans le cadre d’un dialogue franc et fraternel l’amitié qui lie nos deux pays respectifs, nous allons nous appuyer sur tout ce qui nous rapproche dans un respect mutuel, plutôt que nous appesantir sur ce qui nous divise”.

Le communiqué de la présidence de la République sur la rencontre d’hier ne mentionne pas si la question des îles éparses a été discutée ou non. Une deuxième rencontre de la commission mixte sur la question devrait se tenir à Paris en septembre, justement.