Lecture urgente

Impuissante, condamnée au silence par l’imposant géant technologique, la lecture, qui est déjà une naine au passé glorieux, est rétrécie par le pouvoir redoutable de cet impitoyable adversaire, et poursuit dangereuse­ment son déclin caractérisé par un étouffement qui semble vouloir la réduire à un état microscopique. Les livres empruntent la trajectoire, le sentier de la perdition qui est celui de la chute dans l’enfer de l’oubli, celui des simples artefacts, des vestiges d’un temps dépassé par celui d’un progrès qui peut tacher la littérature de la marque qui souille tout ce qui est obsolète. La société, confrontée à une crise de l’instruction sans précédent, peut, pourtant, être guérie en écartant les livres de ce chemin de l’effondre­ment.

Un élève ou un étudiant qui lit est l’image d’Épinal d’une perle, devenue de plus en plus rare, qui peut faire le bonheur de l’enseignant qui arrive encore à en trouver au milieu de ce chaos contaminé par le poison de l’inculture qui se propage à un rythme exponentiel. Le nombre de victimes de ce mal, qui rend le cerveau résistant à la culture et au savoir, augmente suivant une effroyable cadence qui perfore le cœur de l’acquisition de la connaissance, ces mines d’où peuvent être extraite la connaissance et la culture générale. Ce terrain menacé de l’appropriation du savoir est celui qui est peuplé par les livres qui sont, pourtant, d’une générosité extrême qui fait jaillir ce trésor qui, quand il pare l’esprit, peut rendre facilement accessibles les formules gagnantes qui peuvent garantir la réussite d’un parcours scolaire ou universitaire.

L’esprit, cible permanente de toutes sortes d’attaques qui peuvent le ramollir, le rendre aussi chétif qu’un nourrisson, a plus que jamais besoin d’être familiarisé avec les livres, de pratiquer la lecture, cette activité qui, selon Antoine Albalat, « met en ébullition, dissipe la sécheresse, active les facultés, déchrysalide l’intelligence et met en liberté l’imagination. » Le fléau des fautes d’ortho­graphe, principale cause des larmes des enseignants, peut, par exemple, être soulagé par une fréquentation régulière des livres.

Toujours selon Antoine Albalat, « La lecture nourrit l’âme, comme le pain nourrit le corps ». Le dédain dont pâtissent les livres, qui peut rendre l’esprit aride, est au commen­cement de l’engrenage dont l’issue est un fort taux d’échecs scolaires ou une dégringo­lade continue du niveau d’instruction. Lire s’impose alors comme la solution idoine pour muscler les capacités cognitives des enfants et les rendre, à nouveau, capables d’affronter aisément les aventures scolaires et universitaires car « La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps » (Joseph Addison).