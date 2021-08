Justice – Un juge et deux agents pénitentiaires suspendus

Le programme d’assainissement de la Justice, annoncé par le ministre Herilaza Imbiky lors de sa prise de fonction accuse un premier résultat. Un magistrat ainsi que deux agents pénitentiaires viennent d’être suspendus de leurs fonctions. Motif: ils sont taxés d’avoir été complices dans une affaire de remise en liberté… illégale d’un détenu.

La dénonciation a été faite par le ministre lui-même, samedi dernier. Herilaza Imbiky précise: « Il nous fallait prendre les mesures idoines. Depuis toujours, nous n’avons cessé de sensibiliser tous les agents de la Justice sur le respect de la légalité, mais il se trouve que certains malintentionnés font la sourde oreille et se permettent d’y passer outre… . Nous procédons actuellement à un contrôle de tous les agents dont notamment les responsables au niveau du Parquet et de l’Administra­tion pénitentiaire, et c’est ainsi que nous avons découvert des malversations perpétrées par certains agents. Entre autres exemples, nous avons aussi découvert qu’un détenu avait décédé récemment dans la maison de sa petite amie alors qu’il ne devait point sortir de la prison. Tandis que d’autres s’adonnaient à des attaques à main armée. Si tous ces détenus ont pu sortir de la prison, c’est qu’ils ont certainement bénéficié des faveurs de certains responsables… »