Zone de libre-échange continentale – Une orientation assumée par le gouvernement

Deux programmes de l’UE dont le PADEIR ont été signés hier. La Grande île capitalisera les acquis pour entrer dans la Zone de libre-échange continentale.

Le secteur privé doit se préparer. Alors que Madagascar tire jusqu’ici un bilan peu reluisant de ses expériences d’intégration régionale, voilà qu’un marché plus grand lui tend les bras avec le lancement, en juin 2020, de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC). Deux programmes d e l’Union européenne dont le PADEIR avec pour objectif principal l’amélioration de la compétitivité des filières exportatrices à Madagascar, ont été signés hier. Le temps est ainsi compté pour la Grande île dans la mesure où le chantier semble encore immense. Le pays pourra s’appuyer sur ce Programme d’appui au développement des exportations et à l’intégration régionale (PADEIR) de l’Union européenne pour se préparer à cette échéance.

La convention de financement a été signée hier dans les locaux du ministère de l’Économie et des Finances par le ministre Richard Randriamandrato et la ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Lantosoa Rakotomalala pour la partie malgache et l’ambassadeur Giovanni Di Girolamo pour la partie européenne pour un montant de 40 milliards d’ariary. « On veut renforcer la capacité de Madagascar d’exporter, de renforcer sa diplomatie économique donc je crois qu’au final que c’est un instrument à la disposition du pays pour ses stratégies au niveau continental », a indiqué l’ambassadeur en marge de la signature. «L’Union européenne va toujours appuyer Madagascar dans ses efforts de devenir un partenaire actif et de succès dans la région», a-t-il poursuivi.

Diplomatie économique

Sur une durée de cinq ans, le PADEIR, vise l’amélioration de la compétitivité des filières exportatrices vers les marchés de l’Union européenne et les marchés régionaux. Lantosoa Rakotomalala d’avancer qu’il s’agit de promouvoir une chaine de valeur exportatrice sur les filières dites stratégiques avec une volonté affichée de développer l’amont de l’industrialisation. Dans ce sens, il sera également question de renforcer les capacités institutionnelles des acteurs dans la promotion de l’exportation avec la création d’une agence dédiée, l’APEX (Agence de promotion des Exportations). La ministre appelle, d’ores et déjà, le secteur privé à se préparer à un contexte régional marqué donc par la ZLEC.

En marge d’un autre évènement, la présidente du Groupement des entreprises de Madagascar Noro Andriamamonjiarison a confirmé les opportunités de marché qui s’ouvrent aux opérateurs malgaches avec la zone de libre-échange panafricaine. Elle a, toutefois, soulevé le défi de la logistique et du transport.

L’autre convention signée hier concerne le Pogramme AFAFI-Centre d’un montant de 48 milliards d’ariary qui vise à améliorer durablement les revenus des ménages ruraux et leur sécurité alimentaire.