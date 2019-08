Santé publique – Une suspicion de peste détectée

Un cas suspect de peste a été détecté à bord d’un taxi-brousse sur la route reliant Bemahatazana à Tsiroanomandidy. Un poste de contrôle sanitaire a été mis en place.

Au bon moment, au bon endroit. La propagation de la peste a été évitée de justesse dans la région de Bongolava . Un cas suspect de peste bubonique a voyagé à bord d’un taxi-brousse reliant la commune de Bemahatazana à Tsiroanomandidy, avant-hier. Il aurait pu contaminer les autres passagers de ce véhicule et les personnes avec qui, il entrerait en contact, si des mesures n’ont pas été prises à temps. Les chaînes de transmission de la maladie ont été interrompues, grâce au poste de contrôle sanitaire installé à la sortie de ce village. Le malade est sous surveillance dans une formation sanitaire. Et les agents soignants de ce poste de contrôle sanitaire se sont chargés des traitements prophylactiques des autres passagers, afin d’éviter l’évolution de la maladie en eux.

À répartir

Ce poste de contrôle sanitaire a été mis en place, après le décès d’une adolescente de 13 ans, victime de la peste, survenu le 23 août à Bemahatazana.

Le ministère de la Santé publique a décidé de renforcer les interventions, dans les zones où des cas de peste ont été déclarés, pour éviter la propagation de la maladie. Comme dans les aéroports internationaux, les médecins et les infirmiers travaillant à ce poste de contrôle sanitaire, vérifient la température et l’état général de tous les passagers des véhicules de transport en commun. C’est ainsi que ce cas suspect a été détecté. La victime, un homme habitant un hameau à Bemahatazana, aurait présenté des signes évocateurs de la peste bubonique, à savoir, de la fièvre et des bubons. Le ministère de la Santé publique attend les résultats d’analyse effectuée auprès de l’Institut Pasteur de Madagascar, pour confirmer s’il s’agit réellement d’un cas de peste bubonique ou non.

Sans cette mesure, ce cas aurait pu passer inaperçu, et aurait pu être la source d’une nouvelle épidémie de peste. L’absence d’un tel dispositif a, sans nul doute, été la cause de l’épidémie de peste qui a tué deux cents personnes, entre août 2017 et avril 2018.

Le 28 août 2017, une victime de la peste qui a voyagé à bord d’un véhicule de transport en commun reliant Antananarivo à Toamasina, a succombé à Moramanga, après avoir transmis la maladie à d’autres passagers. Depuis, la peste a fait plusieurs victimes dans les grandes villes comme Toamasina, et Antananarivo.

Le ministère de la Santé publique a, certainement, tiré des leçons de ce t te défaillance. Ce poste de contrôle sanitaire devrait être opérationnel dans les gares routières et les stationnements pour assurer que si des pestiférés voyagent, ils soient pris en charge à temps et n’entrent en contact avec personne, pour éviter que la maladie ne se répande.