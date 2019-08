Jeux africains – Madagascar classé septième

La délégation malgache au Maroc, représentée dans onze disciplines, a réalisé la meilleure performance du pays dans l’histoire des Jeux Africains.

Belle moisson. Au classement provi­soire, à la veille de la cérémonie de clôture des XIIémes Jeux de Rabat, la Grande Ile compte douze médailles dont six d’or, quatre d’argent et deux de bronze.

Les auteurs des métaux précieux sont, entre autres, les haltérophiles, trois ors pour Rosina Randafiarison catégorie -45kg et deux pour Ricardo Randriarimanana, tous deux triples médaillés d’or des Jeux des Îles à Maurice. Et la sixième médaille d’or, la toute première en sport collectif, a été décrochée par l’équipe de basketball trois contre trois constituée d’Elly Randriamampionona, Jean Arnol Solondrainy, Fiary Johnson Rakotonirina et Livio Rocheteau.

Elly y a également confirmé son statut de champion d’Afrique en tir à trois points en remportant le trophée du shooting. Les autres médailles d’argent et de bronze sont aussi les fruits de la bonne préparation des haltérophiles. « Nous sommes depuis quelques années à la hauteur du niveau continental. Ces résultats sont prévisibles malgré le ratage des frères Eric Herman et Tojoniaina Andriatsitohaina qui se sont contentés des médailles d’argent et de bronze… La technique était là mais c’était juste une question de concentration », analyse le directeur technique national, Thomas d’Aquin Rakotoarison. Madagascar a joué ses dernières cartes hier.

En lutte, Marie Julienne Rasendrasoa, engagée dans la catégorie -57kg, s’est pliée d’entrée en quart de finale devant l’Égyptienne Eman Ebrahim. Dans la nuit du mercredi, les athlètes malga­ches ont disputé deux finales.

Élimination précoce

Sidonie Fiadanatsoa termine septième de l’épreuve de 100m haies. Elle n’a pu franchir la ligne d’arrivée suite à sa chute à la sixième haie. Et en relais 4x100m, l’équipe médaillée d’or à Maurice constituée d’Embony Vanessa, Sidonie Fiada­nantsoa, Claudine Njarasoa et Olga Razanamalala, n’a pu faire mieux que la cinquième place (46.02), derrière les relayeuses nigérianes (44.16), les Sud-Africaines (44.61) et les Kenyanes (45.44).

En tennis de table, les pongistes malgaches ont tous échoué en seizièmes de finale de l’épreuve simple. Mamy Setra Rakotoarisoa a été écarté par l’Egyptien Assar Omar (0-4), Zo Nandrianina Raza­- findralambo éliminé par le Tunisien Mamia Thameur (2-4) et l’expatrié Jonathan Brice Nathivel par l’Egyptien Assar Khalid (1-4). Comme le cas des autres sports de combat, les karatekas ren­- trent également bredouilles.

Après sa victoire de justesse face au Gabonais Obissa David en huitième de finale, Tanjona Ratsiorimanana (-60kg) s’est par la suite incliné devant le Sénégalais Beye Fallou. Les deux au­tres combattants ont perdu dès leur premier combat, en l’occurrence Billy Patrick Ralainam­- binina (-67kg) et Fenosoa Patrick Rijaharitiana (-75kg). Deux vagues de délégation sont déjà de retour au pays.

Les basketteurs sont arrivés ce mercredi et la deu­xième vague d’hier composée des deux haltérophiles médaillés d’or et les karatekas. La dernière vague ne quittera le Maroc que dimanche.