Environnement : Des gestes pour préserver l’environnement

« Act now ». Deux mots qui ont été les plus entendus lors de la journée Mandela Day, célébrée hier à l’université d’Antananarivo sensibilisant les jeunes étudiants face à l’attitude à adopter au quotidien pour préserver l’environnement. Selon une présentation effectuée lors d’une conférence débat sur le changement climatique effectuée la même journée, l’augmentation de la température due à la destruction de l’environnement pourrait avoir des impacts tout autant significatifs sur plusieurs aspects, dont la santé, principalement le problème de tarissement d’eau potable. « La baisse de ressource en eau potable, le tarissement des sources d’eau » seront les impacts du changement climatique dû essentiellement à l’augmentation du gaz à effet de serre.

Selon les explications, une augmentation de la température de 0,5° pourrait avoir des impacts considérables. « Plus de 2°C, c’est potentiellement deux fois plus de personnes sujettes à des pénuries qu’à plus de 1,5°C », a été souligné par le document de présentation du PNUD. Ainsi, petits et grands pourraient contribuer à la protection de l’environnement dans les gestes à adopter dans le quotidien. Il a été promu les dix commandements à adopter au quotidien pour participer de manière simple à la préservation de l’environnement. «Il est plus que nécessaire d’adopter des gestes simples pour justement agir. Par exemple, pouvoir agir comme réduire de cinq minutes la durée de la douche ou encore d’éteindre la lumière au moment où l’en a plus besoin pour éviter le gaspillage de l’énergie », a été suggéré durant la présentation. Sur cette lancée dans le cadre du « Act now », dix actions doivent être prises au quotidien. Parmi eux, le fait de recycler ou de conduire moins, la priorisation du recyclage ou du repas sans viande. Cette campagne va être plus poussée durant le mois de septembre.