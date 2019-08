Ambalavao : Cadavre d’enfant dans un taxi-brousse

La fouille d’un taxi-brousse d’Ihosy vers Fianarantsoa a mené à la découverte d’un cadavre d’enfant dissimulé dans un sac à dos, hier, à Ambalavao. Place à l’enquête.

Immédiatement après son inspection fructueuse, la police d ’Ambalavao a appris les premiers éléments de son interrogatoire, hier. Elle a dressé un barrage de contrôle sur la RN 7, en fin de matinée, où elle est tombée sur un taxi-brousse transportant le corps d’un enfant. Ses éléments déployés sur place ont fouillé la malle et découvert les restes mis hermétiquement dans un sac à dos.

Sans attendre, ils ont demandé au chauffeur et aux passagers pour identifier le propriétaire, mais ils n’ont fait que se regarder en chiens de faïence. Ils se sont jeté la responsabilité de ce transport clandestin de cadavre. Il fallait alors les amener au poste central de police pour en savoir davantage. Les ossements y ont, également, été apportés en attendant la clôture de l’enquête.

Aux dernières nouvelles, deux passagers ont été retenus en garde-à-vue et mis en examen. Ces suspects n’ont pas pris le départ avec les autres à Ihosy, mais ils sont montés à mi-chemin. Ils n’ont pas, non plus, beaucoup de bagages, selon les informations glanées.

Une lettre

D’après les précisions des fins limiers du commissariat de la sécurité publique d’Ambalavao, la dépouille a été accompagnée d’une lettre la décrivant. « Il a été écrit que la victime est née en 2015 et décédée en 2017. Elle est une fille », indique un inspecteur de police, joint par téléphone.

La cause du décès n’a pas encore été établie, mais le corps devrait être acheminé à Ambohimahasoa où se trouve sa famille. « La famille n’aurait pas assez d’ argent pour louer une voiture spéciale pour son transport, raison pour laquelle, elle l’a caché dans un sac en prenant le taxi-brousse », suppose un enquêteur.