Traitement à domicile – Des malades se plaignent de médicaments insuffisants

Des malades de covid-19 traités à domicile ne recevraient pas les traitements complets de cette maladie. « On nous a dit de récupérer les médicaments dans le Centre de santé de base (CSB) niveau II à Antanimena. Là, on nous a donné des plaquettes de vitamine C, de paracétamol, du covid-organics et du magné-B6. Notre malade devrait prendre aussi de l’azithromycine, selon les instructions que nous avons reçues, mais ce médicament n’était pas disponible dans cet établissement CSB II », témoigne un homme dont le père a été testé positif à la covid-19, cette semaine. D’autres familles des malades qui sont venues dans ce même CSB, ont été contraintes d’aller à pied jusqu’à la direction générale de la Fourniture des soins (DGFS) à Befelatanana pour récupérer les médicaments.

Des distributeurs de médicaments affirment qu’il manque l’azithromycine, parmi le lot de médicaments distribués gratuitement aux patients atteints par le coronavirus. Le directeur général de la Fourniture des soins au sein du ministère de la Santé publique, le professeur Zely Arivelo Randriamanantany soutient, pourtant, qu’il n’y a pas de pénurie de ce médicament dans les hôpitaux publics. «Il y a peut être un retard de réapprovisionnement, à cause du retard de la commande. Mais nous disposons d’azithromycine », souligne-t-il. Maisilprécise que ce n’est pas tous les porteurs du virus qui doivent être traités systématiquement avec ce médicament. Ce serait la raison pour laquelle, ce médicament aurait été retiré dans le lot des médicaments donnés à des patients.