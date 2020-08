Major League Soccer – Qualification à l’arrachée de Minnesota

Minnesota United a battu Columbus Crew à l’issue de la séance de tirs au but, hier en huitièmes de finale (1-1, 5-3). Titulaire au coup d’envoi, Romain Métanire a été remplacé à la 70e minute.

DIRECTION les quarts de finale. Minnesota United a arraché sa qualification aux penalties, hier à Orlando (Floride, Etats-Unis).

Victoire 5-3 au terme des tirs au but sur le Columbus Crew, après que les deux équipes se soient retrouvées à égalité 1-1. Romain Métanire et consort ont souffert avant de s’imposer et de laisser éclater leur joie dans les vestiaires. Titularisé sur son flanc droit habituel, l’international malgache a livré une copie correcte, hier.

Cependant, il n’a pas disputé l’intégralité de la rencontre. Le coach Adrian Health a décidé de le remplacer par Marlon Hairston à la 70e minute de jeu. À ce moment-là, Minnesota cherchait à préserver son avance en verrouillant la défense à double tour. Et ce, après avoir fait la course en tête depuis l’ouverture du score par Robin Lod (18e , 1-0).

Mais alors qu’elle se dirigeait vers un court succès, la formation du Minneapolis a concédé un penalty tardif. Celui-ci a été transformé par Gyasi Zardes (79e , 1-1). Plus aucun but n’a été marqué par la suite.

Arrêt décisif

La séance fatidique des tirs au but a permis au gardien Tyler Miller de s’illustrer. Il a réalisé un arrêt décisif sur la troisième tentative du Columbus Crew. Pour leur part, les tireurs du Minnesota United ont tous réussi à tromper le portier adverse.

Résultat, succès 5-3 face à un adversaire qui avait gagné ses trois précédents matches et qualification pour le prochain stade de la compétition.

Romain Métanire et ses coéquipiers débutent ainsi de la meilleure des manières cette knockout stage du Major League Soccer is Back. Ils affichent un bilan de deux victoires et deux nuls depuis le coup d’envoi du tournoi, phase de groupes et phase à élimination directe confondues. Leur prochaine sortie est fixée pour ce samedi 1er août. Ils croiseront le fer avec les joueurs de San Jose Earthquakes cette fois-ci.