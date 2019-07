Rallye du Boeny – Trois super-spéciales au programme

Le club TMF et la team Go Janga innovent cette année, avec trois super-spéciales au programme du Rallye du Boeny, qui se tiendra dans deux semaines.

On entame d’ores et déjà la deuxième moitié de saison, en championnat de Madagascar de rallye. La cinquième manche pointe son nez, en l’occurrence le Rallye du Boeny.

Le « rallye vacances » se tiendra les 15-16-17 août, à Mahajanga. Le club TMF et sa branche majungaise, à savoir la team Go Janga, concoctent une innovation qui devrait plaire à tous, compétiteurs comme spectateurs. En attendant la présentation officielle du parcours, on sait d’ores et déjà qu’il comptera trois super-spéciales.

« La première super-spéciale est celle d’Ampitolova, que tous les concurrents connaissent déjà et qu’ils emprunteront lors de la première journée de jeudi. Il s’agit d’un circuit de 2 km », annonce-t-on auprès de Go Janga.

La principale nouveauté concerne les deux autres circuits. Deux nouvelles pistes qui se situent à Belinta, plus précisément et que les coureurs découvriront à l’occasion de cette quatorzième édition du Rallye du Boeny.

Univers particulier

« Le premier tracé, de 2 km également, accueillera une super-spéciale traditionnelle. Quant au deuxième, qui mesure dans les 6,5 km, il constituera plutôt une portion de spéciale, soit au début, soit à la fin de l’épreuve. On tient à préciser que le parc sera aménagé en plein milieu de ces deux pistes. Ainsi, le public aura une vue d’ensemble sur l’univers particulier d’un rallye. Les spectateurs se retrouveront au cœur des spéciales, mais aussi côtoieront les pilotes et copilotes et verront les équipes techniques en train de réparer les machines », rajoute-t-on auprès de la team Go Janga.

Le parcours de ce Rallye du Boeny sera dévoilé, ce jeudi 1er août à l’hôtel Le Pavé Antaninarenina, à l’occasion de la réunion d’information. Celui-ci pourrait compter dans les 135 km d’épreu­ves spéciales, pour un coefficient de 1,6.