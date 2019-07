Formation – Des ouvertures internationales en manutention

Des jeunes ont obtenu des renforcements de capacité en manipulation d’engins à haut risque. Les activités portuaires s’améliorent à Toliara.

Fini l’importation de main d’œuvre étrangère. Tuléar se dit prêt à affronter à présent le développement industriel de la région Sud-ouest. Le contrat de performance de la société d’entreprises et multiservices (SEMS) et de la Compagnie de manutention de Toliara (COMATO) auprès de l’Agence portuaire maritime et fluvial (APMF) est assuré. « Il nous est dorénavant possible de réaliser la manutention de 4500 tonnes par jour de marchandises en big bag. Manipuler dix tonnes par heure est un jeu d’enfant. Ce qui a été longtemps un rêve s’avère désormais être une réalité », explique Augustin Jaojy, directeur administratif de SEMS. « Les propriétaires et armateurs de bateaux nous font confiance car notre main-d’œuvre en manutention et conduite d’engins est qualifiée. Nous arrivons à suivre l’évolution technologique de ces gros engins et nous en avons même fait une acquisition neuve», ajoute encore le responsable de la société de manutention.

Il y a quelques années en effet, le port de Toliara manquait de conducteurs de « reach stacker » ou de grues mobiles pour déplacer des conteneurs. Une formation de haut niveau a été dispensée par la société « Construction Skills Trades Academy training (CSTA)» basée en Afrique du Sud à des jeunes et professionnels de Toliara. Une formation qui entre dans le cadre des séries de formation organisées depuis l’année dernière par la société d’exploitation d’ilménite, Base Toliara. Il s’agit de préparer les jeunes Tuléarois à l’exploitation de ce type de minerai prévue débuter en 2021. « Nous formons un vivier de main-d’œuvre qualifiée pour nos activités minières et également pour les industries locales », rassure Base Toliara.

Normes

Hier, vingt-quatre apprenants en manutention et conduite d’engins à risque ont été certifiés être à la hauteur de manipulation et conduite d’engins. « Ces hommes sont presque tous déjà sur le marché du travail de la manutention mais ils ont été sélectionnés et motivés pour la formation. Je souligne que leurs certificats leur ouvrent les portes des pays étrangers et non pas seulement le marché du travail local », explique Jesse Langarddu CSTA. « Notre promotion est composée d’électriciens, chefs de bord, mécaniciens, dockers et manutentionnaires. Nous avons obtenu des notions mécaniques, des normes de sécurité et d’environnement ISO et de conduite et manipulation d’engins proprement dit », raconte Ludovic Zafimananandro, fraîchement certifié et employé au SEMS. Le centre de formation professionnelle COMATO-BASE-SEMS(CBS) se présente comme le seul dans l’océan Indien, à former des grutiers et des conducteurs d’engins lourds et légers.