Editions – Une large gamme de produits cible les jeunes lecteurs

Les éditions Boky Namako marquent une belle jubilée en atteignant le cap des cent mille exemplaires avec les petits livres de contes traditionnels.

Une belle performance. L’ONG Madagasikara Namako et ses partenaires organiseront une foire du livre, les 2 et 3 août devant la librairie Saint-Paul à Analakely, pour marquer les cent deux mille cinq cents exemplaires réalisés avec les petits livres de contes traditionnels malgaches.La satisfaction a été palpable chez les différents collaborateurs lors de la rencontre avec la presse, le lundi 29 juillet matin, au premier étage de la librairie Saint-Paul, en annonçant cet heureux événement.

Les vingt-quatre titres disponibles sur le marché ornent leur table. En petit format de 10/10 centimètres sur du papier glacé, les petits livres de vingt-quatre pages séduisent, sans nul doute, petits et grands. Dix-neuf œuvres dont un livret de chansons enfantines traitent la culture malgache, plus précisément les meilleurs contes de toutes les régions de Madagascar. Cinq autres sont des adaptations en langue malgache de contes traditionnels étrangers, en l’occurrence « Le petit chaperon rouge», « Les musiciens de Brême», « Le chat botté », « Le vilain petit canard », et « Les nouveaux habits de l’Empereur ».

« Notre but consiste à éveiller chez les enfants, dès l’âge de trois ans, le plaisir à la lecture à travers la langue maternelle. Ces œuvres leur permettent d’accéder très tôt à leur propre culture et de savoir celle des autres pays. La taille du livre s’adapte bien à leur physique et pourrait servir de repère en cas de besoin. Et en général, la présentation offre un confort de lecture à leur âge. Il y a douze pages de textes et douze pages d’illustrations. Nous travaillons avec des auteurs malgaches, des illustrateurs locaux, l’Akademia Malagasy, et le Tahala Rarihasina. Et on cherche une coopération pour la distribution locale et à l’étranger », précise Basilisse Pfluger Rakotomalala, vice-présidente de l’ONG Madagasikara Namako.

Promotion

La foire du livre qui se déroulera les 2 et 3 août devant la librairie Saint Paul à Analakely, marquera cet événement. Expo vente, lecture de contes, animation musicale, concours de chants et de lecture meubleront le programme. Roddy, Patoo, et Ny Eja, les auteurs et illustrateurs qui ont collaboré à la réalisation de ces petites merveilles des éditions Boky Namako, seront présents. On verra aussi la participation de la libraire Saint-Paul, et les éditions TPFLM et Ambozontany. « Pour l’occasion, nous mettrons en promotion un coffret renfermant une collection de ces petits livres pour les tout-petits », annonce Wolfgang Pfluger, un autre membre de l’ONG Madagasikara Namako.