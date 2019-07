Cyclisme – Tour de Congo – Les coureurs malgaches délaissés

Annulé au dernier moment. La délégation malgache pour le Tour Inter­national cycliste de Congo n’a pas pu participer à la version 2019. Les courses ont eu lieu ce dimanche.

La délégation de la Grande île, composée de cinq coureurs, dirigée par l’entraineur national Naly Ravelonarivo, a été informée seulement le jour du départ, ce samedi que les organisateurs ne peuvent pas prendre en charge leurs billets d’avion. Lors de la première participation malgache il y a deux ans, la délégation a été prise en charge par les mêmes organisateurs.

« Notre départ, prévu le jeudi, a d’abord été repoussé de deux jours en attendant l’envoi des billets d’avion. Mais finalement, on nous a annoncé tardivement, le jour du départ, qu’on ne partira pas », explique le technicien, Naly Ravelo­narivo. « Pourtant, on nous a promis ce voyage depuis des mois. On a toujours confirmé notre participation et on n’attendait plus que les billets. On a fait la même préparation depuis le mois de mars avec la sélection pour les Jeux des Iles. On a consacré du temps et déployé beaucoup d’efforts mais en vain…», poursuit-il avec regret.

La sélection en vue de ce Tour de Congo a été composée des meilleurs du pays, outre ceux qui ont disputé les Jeux de Maurice entre autres Houlder Mohamed et Joharivelo Andrianjanaka, du club VCA, Jean Marc Rakotonirina du CCPAM, Médéric Rakotondravao, du FCA et Toky Rakotonirina, de l’ACA.