Accidents de la route – Vingt-cinq morts en une semaine

Les accidents ont causé une hécatombe depuis la semaine passée. Les directions de sécurité routière concernées inculquent aux chauffeurs les préventions.

Presque à tout bout de champ. Des accidents de la circulation sont entendus ici et là, parfois mortels. Selon les chiffres compilés par la gendarmerie, concernant le bilan de la semaine passée dans tout Madagascar, trente-cinq cas ont été enregistrés. Vingt-cinq morts et quarante-six blessés ont été déplorés. Ce nombre s’est déjà alourdi depuis samedi, avec de nouveaux faits constatés sur les routes nationales (RN) 1, 7, 34, 35 et à Befandriana Nord, lesquels ont provoqué la mort de neuf personnes.

Nul n’est à l’abri d’un danger casuel, mais le risque d’accident pourrait être réduit grâce aux préventions. Et ce, la gendarmerie à travers ses brigades de police de la route (BPR), la direction générale de la sécurité routière (DGSR), ainsi que d’autres services concernés ont eu ce même mot d’ordre lorsqu’ils ont été interrogés.

Ils veulent lancer un rappel et l’inculquer aux usagers de la route, notamment à tous les chauffeurs. « Il faut se souvenir que la vie est précieuse. Les automobilistes sont donc priés de conduire aux centres de sécurité leur voiture pour un contrôle technique. Même si la date d’expiration de la visite est encore loin, diagnostiquez-la quand même chez un mécanicien », selon la DGSR. C’est ce qu’a, également, confirmé le secrétariat d’État chargé de la gendarmerie (SEG).

Consignes

« Entravertissez-vous quand votre chauffeur roule dangereusement vite. Ne vous laissez pas tenter par l’état de la chaussée bien rénovée et la puissance de votre véhicule. Enfin, suivez les consignes données par les forces de l’ordre sur les routes», recommande la gendarmerie.

« Il vaut mieux prévenir pour éviter le pire et ne pas punir. De plus, on ne peut pas empêcher matériellement un accident de se produire. Nous ne cessons pas de conscientiser les conducteurs », explique un commandant de BPR, sur la RN1, après le drame coûtant la vie à trois individus à bord d’une Kia Sorento, samedi.

« Donc, pas d’alcool ni de téléphone au volant, respectez les limitations de vitesse, la ceinture bouclée, entretenez votre voiture régulièrement et faites attention à vos trajets quotidiens. Ayez la vigilance, et ne vous reposez pas sur de fausses certitudes », conseillent les responsables de la sécurité routière.