TRANSPORT AÉRIEN – L’arrivée du nouvel Embraer retardée

Le nouvel Embraer E-190 E2 que Madagascar Airlines a commandé pour renforcer sa flotte n’arrivera pas pour ce mois de juin. L’information a été confirmée par le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo ce mercredi. Initialement prévu pour rentrer en service ce mois de Juin, l’aéronef sera finalement attendu d’ici le mois de septembre. Pour le membre du gouvernement, il est question de boucler des aspects techniques et financiers en vue de l’acquisition de l’appareil. « Il reste encore des détails techniques et financiers a peaufiner, mais on est en cours de finalisation » rassure Valery Ramonjavelo. Il continue: « Nous souhaitons vivement qu’au plus tard, un appareil puisse arriver au mois de Septembre ». Il évoque également le fait qu’un des avions serait déjà en cours de peinture. Quoi qu’il en soit, l’objectif principal du gouvernement est d’augmenter la fréquence des vols nationaux et internationaux en vue de pouvoir profiter au maximum de la capacité d’accueil des aéroports de la Grande île. « Comme vous le savez, Madagascar Airlines ne compte actuellement que deux vols par semaine, nous allons augmenter nos vols nationaux et internationaux, surtout durant cette période d’été en vue de la Haute saison, mais aussi sur le long terme » indique le Ministre des Transports. Les aéroports de la Grande île peuvent accueillir un total d’environ 1 million 500 mille visiteurs chaque année. L’acquisition d’aéronefs du genre Embraer E-190 pourrait considérablement accroître la fréquence des dessertes régionales et même plus. En effet, l’aeronef de fabrication brésilienne, également connu sous le nom de « CityHopper » a une capacité maximale de 120 à 140 passagers avec une autonomie de 3 300 à 4 500 kilomètres. Des capacités qui contribueront à redorer le blason de Madagascar Airlines et de ce fait attirer encore plus de touristes.