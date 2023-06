TAUX DE CHANGES – Léger repli de l’euro au MID

Un répit. Après une semaine agitée, le Marché interbancaire de devises, MID, a clôturé la séance d’hier par une légère décrue de l’euro. La monnaie européenne a été cotée à 4 907 ariary après avoir effleuré la barre des 5 000 ariary les jours précédant la fête de l’indépendance. Quand bien même, dans les banques primaires, avec les frais financiers et les Agios, l’euro se vende bien au-delà des 5 000 ariary et s’achète en-dessous des indications journalières du MID. Des mesures restrictives ont été énoncées pour rapatrier les devises engrangées des exportations, des comptes fictifs en devises ont été épiés, le marché des changes au noir en plein jour interdit, mais tout cela n’a pas encore eu des effets significatifs sur les courbes ascendantes sur lesquelles l’euro et le dollar évoluent. Il se peut qu’ne ouverture du MID aux « acteurs de l’ombre » soit de nature à inverser cette tendance.