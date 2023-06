ROVAN’I MADAGASIKARA – Le MCC renforce les mesures de sécurité des visiteurs

De nombreux visiteurs se plaignenent de l’existence de guides non-autorisés qui sollicitent de l’argent à l’extérieur du Rova de Madagascar. Le ministère de la Communication et de la culture (MCC) prend des mesures pour garantir la sécurité des visiteurs.

Depuis sa réouverture, la Rova de Madagascar a attiré un grand nombre de visiteurs désireux de découvrir l’histoire et la beauté de ce site emblématique. Cependant, le MCC a récemment été alerté par de nombreuses plaintes concernant les guides non-autorisés qui opèrent à l’extérieur du Rova. Ils ont exigé des sommes excessives d’argent aux visiteurs, en particulier aux étrangers. « Face à cette situation, le MCC a pris des mesures immédiates pour garantir la transparence et la sécurité des visiteurs. Jusqu’à présent, aucun guide n’a été officiellement autorisé à opérer au Rova. Il est crucial de faire preuve de vigilance à l’égard de ceux qui prétendent être des guides. Certains demandent des sommes considérables d’argent aux visiteurs et les obligent à payer un droit d’entrée et des frais de visite », souligne Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture. Le MCC dépose une plainte à la police nationale pour lutter contre les pratiques frauduleuses des guides non-autorisés ainsi que pour protéger les visiteurs. Environ 10 000 personnes ont déjà visité le palais en l’espace de 10 jours, selon les informations fournies par l’Ormada (Ofisin’ny rovan’i Madagasikara).

Visite sécurisée

Face à cette affluence croissante, le MCC a pris des mesures fermes pour contrer l’activité des guides non-autorisés opérant à l’extérieur du Rova. Actuellement, le ministère organise un appel à candidatures pour les guides diplômés et une fois la sélection effectuée, le Rova disposera de guides officiels à l’intérieur du site. Si les guides opérant à l’extérieur répondent aux critères requis, ils pourront également être intégrés au système officiel de visite. «Le Rova est un trésor national pour Madagascar, il est donc important de garantir la transparence dans les visites guidées», souligne la ministre. La mise en place de ce nouveau système permettra aux visiteurs de profiter d’une expérience de visite sécurisée et authentique, tout en préservant l’intégrité et la valeur culturelle du Rova de Madagascar. À noter que le tarif d’entrée varie de 2 000 Ariary à 10 000 Ariary pour les résidents à Madagascar et les ressortissants malgaches, tandis que les étrangers sont soumis à des tarifs de 10 000 à 40 000 Ariary.