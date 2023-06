ROMUALD FÉLIX RAKOTONDRABE – «Nous préparons en parallèle les jeux des îles et la Can»

Le sélectionneur Rôrô prépare actuellement deux autres grands événements: les onzièmes jeux des Iles de l’océan Indien et le match contre l’Angola, qualificatif à la Can prévue le 9 septembre à Luanda.

Comment allez-vous gérer la préparation les jeux des Iles et le match contre l’Angola qui se dérouleront dans environ deux mois?

Nous allons les préparer en parallèle car le match contre l’Angola aura lieu une semaine après la finale des jeux des Iles. Ce ne sera pas facile, nous allons encore passer deux jours de voyage pour rejoindre l’Angola. Les plus proches seront les jeux des Iles et la direction techni­que est en train de concocter le calendrier de préparation avec le ministère. Je viens d’apprendre que la finale de l’OPL est reportée le 9 juillet et la finale de la coupe de Madagascar aura lieu le 22 juillet, ce qui va retarder la formation des équipes nationales. Mais c’est la réalité des compétitions à Madagas­car. Nous essayerons de gérer avec le temps qui reste.

Comment procéderez-vous à la détection et à la formation des deux équipes nationales?

Nous poursuivons sans relâche la détection. Nous assistons aux matchs comptant pour les demi-finales de l’OPL. Mes assistants ont été à Mahitsy au match Cosfa-AS Fanalamanga tandis que moi, j’étais à Mahajanga pour observer le match Fosa contre Ajesaia. Et aujourd’hui (mercredi), j’assiste au match d’appui Cosfa-AS Fanalamanga. Mes assistants sont partis hier poursuivre leur mission à l’étranger. Il y aura des joueurs qui joueront uniquement les jeux des Iles, d’autres la Can et certains les deux… Nous sont en train de préparer avec le staff le projet de jeu que nous allons travailler avec les joueurs dès le coup d’envoi du regroupement.

Concernant la détection, quelques noms circulaient dont des anciens et aussi des nouveaux?

C’est vrai que cinq joueurs (Lilian Raolison-Angers France, Andy Pelmard-FC Bâle Suisse, Safidy Fortun-FC Nantes France, Ludovic Ajorque-FCV Mayence Allemagne, Francis Coquelin-FC Valence Espagne) pourront rejoindre le groupe. Nous confirmerons aussi ultérieurement l’intégration de ceux absents lors du match contre le Ghana, comme Rayan qui est venu assister au match et soutenir ses coéquipiers.

Il y aura aussi des nouveaux. Rien n’est décidé, tout dépendra de leur forme du moment. Nous savons tous que la plupart des joueurs sont actuellement en période d’inter saison et en vacances. Pour le cas de Lapoussin et Ilaimaharitra, j’espère qu’ils pourront cette fois venir. Je poursuis les négociations par téléphone mais je ferai prochainement le déplacement pour parler face à face avec eux. Pour les locaux, le niveau des play-offs est de plus en plus élevé. J’ai repéré jusqu’ici trois joueurs qui méritent d’être appelés. Ils pourront apporter quelque chose dans le groupe. Vous verrez plus tard les noms des présélectionnés.

Pouvez-vous donner des précisions sur les éventuels matches amicaux?

Le directeur technique national et l’équipe de la fédération sont en train de préparer ces matches amicaux. Ils sont en cours de négociation avec une ou des équipes étrangères. Cela pourrait se dérouler sous forme de stage dans un pays ou nous y jouerons un petit tournoi, quelques matches avec des équipes locales comme lors de la préparation du Chan en Tunisie. Tout est en cours de finalisation et nous verrons la suite.

Quelles sont vos ambitions pour ces prochains événements?

Les ambitions sont les mêmes. Nous jouons pour chercher et espérer la victoire. Nous continuons à travailler et nous préparer le mieux possible. L’idéal est de gagner et nous pourrons le faire si nous prenons au sérieux la préparation. Nous ferons tout pour éviter la défaite et nous pourrons comme je l’ai toujours dit au pire garder le match nul. Pour le match contre l’Angola, il jouera à domicile pour la qualification et il fera tout pour gagner. De notre côté, nous jouerons pour l’honneur du pays et sortir par la grande porte.