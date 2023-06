PARTICIPATION POLITIQUE FÉMININE – Un pas est franchi

Renforcer la capacité des médias à présenter positivement et objectivement les femmes en tant que dirigeantes et participantes politiques crédibles. Tel est l’objectif du Gender Links Madagascar en organisant durant deux jours à l’hôtel Le Pavé un atelier à l’endroit d’une douzaine des journalistes. Flavienne Ramarosaona, co-responsable de l’atelier se dit enchantée, lors de la clôture d’hier, se rendant compte du dynamisme des participants à accroître les reportages sur la participation politique des femmes. « Cette rencontre a pu montrer un progrès de notre pays en termes de participation politique des femmes et médias» a-t-elle déclaré. Une loi d’orientation sur la participation des femmes aux postes de décision est en bonne voie et sera déposée prochainement à l’Assemblée nationale, a signalé un des panélistes. Un guide d’amélioration de la couverture médiatique sur la participation politique des femmes a été esquissé par les participants à la fin de l’atelier. D’ailleurs, différentes personnalités s’y sont intervenues pour éclaircir ce thème de participation politique des femmes. Dont des politiciens comme Chantal Randrianarisaonina (conseiller municipal IRD de la CUA), Monja Roindefo (président du Monima) et Zavamanitra Andriamiharivola-mena (porte-parole de l’AVI), de la députée Masy Goulamaly (présidente de la Commission Genre et Développement à l’Assemblée nationale), des membres de la société civile Nivoarivony Andriamanana (SG de l’Action Sociale pour Développer) et Via Cécile Yolande (coordinatrice nationale de FPFE).

Quatre thèmes

Des responsables des médias, comme la présidente de l’OJM, Monica Rasoloharisoa, la Directrice de rédaction de Real TV Diamondra Andrianaivo et le directeur de la RnM Tharcissus Raherinandrasana ont apporté aussi leur vision entre les femmes politiques et les journalistes. Il en est de même pour Jemima Randrianarimanana, chef de service de la Communication et des relations publiques de la CENI et Denis Alexandre Lahiniriko, Maître de Conférence à l’Université d’Antananarivo. Quatre thèmes ont en effet été discutés : barrières à la participation politique des femmes, lien entre femmes politiques et médias; genre, partis et systèmes électoraux ainsi que les violences aux femmes politiques.