MODE – Elisa Razafindrafara réinvente les vêtements traditionnels

Depuis 2018, Elisa Razafindrafara s’est concentrée sur la création de mode autour des habits traditionnels malgaches, et a ensuite fondé l’entreprise «My Passion». Dont l’objectif est de promouvoir la créativité et soutenir les artisans locaux. Son but est également de mettre en valeur le savoir-faire des artisans malgaches et de créer des opportunités d’emploi pour d’autres personnes. «J’ai créé cette entreprise pour préserver notre patrimoine et notre richesse à travers les habits traditionnels qui sont fabriqués en soga, en landy (soie malgache) et en lin. Nos produits attirent l’attention de tout le monde, que ce soit à Madagascar ou à l’étranger, notamment les jeunes mariés» explique-t-elle. À 29 ans, Elisa Razafin­drafara sait ce qu’elle veut. Elle réussit à transmettre les valeurs auxquelles elle tient à travers ses créations. Celles-ci s’inspirent de l’amour, sont empreintes de respect et de la fierté de notre identité. La créatrice a su transformer sa passion en une source de revenus. «C’est une histoire née de la passion, nourrie par l’amour. Nous avons rencontré de nombreux défis, mais nous n’avons jamais abandonné notre engagement », souligne Elisa Razafindrafara. Les créations d’Elisa Razafindrafara connaissent le succès sur le marché international. Son équipe est fière d’avoir habillé de nombreuses personnalités à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, en Allemagne, au Sénégal ou à La Réunion. Son entreprise «My Passion» continue de prospérer en mettant en avant la richesse et la beauté des habits traditionnels malgaches.