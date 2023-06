MÉTÉO – Vague de froid sur tout le pays

Les températures ont diminué, ces derniers jours. Un minimal de 0°C a été observé dans la région de Vakinankaratra.

L’hiver bat son plein. Les mercures ont affiché 0°C, à Antsirabe, la ville la plus froide de Madagascar. « Les températures minimales ont été de 0°C, entre 3 heures et 6 du matin, mardi et mercredi. Ce jour (ndlr: hier), elles ont été de 2°C. Elles vont connaître une légère augmentation, à partir de demain. Elles atteindront 3 à 4°C », indique Andriamirado Mamy Nomenjanahary, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie, hier.Ces températures sont insupportables. « Il fait vraiment froid, surtout le matin, avec les brumes et les brouillards. Selon mes souvenirs, il fait plus froid que l’hiver précédent. Nous sommes assez habitués par ce phénomène. On enfile nos manteaux et on sort de chez soi pour aller travailler. Ce sont les visiteurs qui s’en plaignent», raconte Rija Rakotonjanahary, journaliste auprès de la chaine RTA Antsirabe. Les végétaux supportent moins ce froid glacial. Des paysans dans cette région à forte vocation culturale, se plaignent des ravages du froid sur leur culture. « La récolte de pomme de terre s’annonce catastrophique, car le froid a fané les plantes. », lance une source à Ambohibary. D’autres affirment que ce sont tous les végétaux qui en souffrent.

Regime d’alizé

Un froid glacial s’est fait sentir sur une grande partie de Madagascar, ces derniers jours, notamment, le matin et le soir. Les techniciens de la direction générale de la Météorologie l’expliquent par l’installation d’un régime d’alizé, qui a caractérisé le temps sur l’ensemble du pays, mercredi et jeudi. Ce phénomène a provoqué « une baisse des températures », surtout, sur l’Est du pays et sur l’Est des Hautes terres centrales. À partir de ce jour, les températures vont augmenter. Pour Antananarivo, les températures varieront entre 11 et 21°C, ce jour, 12 et 21°C, vendredi et 13 et 22°C, dimanche. À Antsirabe, les minimales seront de 4°C et de 5°C, en cette fin de semaine, et les maximales ne dépasseront pas les 22°C.La chaleur sera au rendez-vous dans les villes côtières du Nord et de l’Ouest, qui enregistreront les températures les plus élevées, 33 à 34°C, en cette fin de semaine.