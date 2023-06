MÉTÉO MAHAJANGA – Une épidémie de grippe et de toux s’installe

La cité des Fleurs entre en pleine saison hivernale depuis la fin du mois de mai. Le froid s’installe et l’hiver apporte son lot d’épidémie. La période la plus fraîche est observée surtout vers la fin de la soirée à partir de 22h. Le thermomètre commence à diminuer de 32°C, vers 15h pour descendre jusqu’à 16°C à 4h du matin. Cette différence de température surprend les habitants dans la journée, car ils sont tentés de se rafraîchir en buvant des boissons glacées dans la journée. Les enfants se découvrent très vite et enlèvent leurs vêtements pour s’exposer au soleil. La grippe apparaît alors et les quintes de toux se multiplient. « Parfois, ces séries de toux et grippes ou rhumes sont d’origine allergique ou bactérienne. De plus, nous sommes en plein hiver et c’est propice à ces petites infections. Il ne faut pas négliger cette baisse de température matinale. La vente de médicaments contre la grippe et la toux a grimpé. Les aliments doivent être variés en vitamine et la consommation de fruits est très conseillée », a expliqué un pharmacien à Mahajanga Be. Les centres de santé de base ou CSB sont envahis par des patients dont la majorité sont des enfants et des personnes âgées. Le toussotement peut durer plus d’une semaine. Des parents utilisent les remèdes de grand-mère faute de pouvoir d’achat. « Nous utilisons du miel assaisonné de gingembre pillé et du jus de citron vert. Puis, on étale un baume chaud sur la poitrine et on le couvre avec du papier journal sous le pull-over. Les boissons chaudes sont obligatoires pour nos petits », a raconté une mère de famille. Changement climatique oblige, le climat dans la ville de Mahajanga n’est plus celui d’autrefois, soit, chaud pendant toute l’année. Toutefois, le ciel est plutôt dégagé dans la journée malgré quelques passages nuageux matinaux.