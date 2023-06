JUDO – JEUX MONDIAUX – Nampoina vise le ticket paralympique

Déterminé. Le judoka malvoyant du club La Porte, Nampoina Daniel Rakotoa­rivelo se prépare depuis des mois en vue de sa participation aux jeux mondiaux IBSA (International Blind Sports association). L’événement qui est qualificatif aux Jeux paralympiques de Paris 2024 se déroulera à Birmingham en Grande Bretagne du 19 au 26 aout. Le judoka déficient visuel a déjà participé au tournoi de judo de l’IBSA à Tokyo au Japon en décembre 2022. «Il devrait participer à au moins deux compétitions internationales. Il perdu à deux reprises au Japon car il a affronté le médaillé d’or des Jeux paralympiques puis le médaillé d’argent… Selon l’analyse des techniciens qui l’ont observé, il a la chance de se qualifier techniquement», rassure Antsa Ranjatoson, directeur du handijudo au sein de la fédération malgache du judo. «Je m’entraine presque tous les jours avec mon entraineur et je suis surveillé de près par le senseï Antsa Ranjatoson», confie Nampoina Daniel, titulaire de la ceinture marron après cinq ans de pratique. «Je salue sa détermination et sa volonté qui ne sont pas suffisantes pour réaliser son objectif. Même nous, instance fédérale, rencontrons une telle difficulté pour les sorties internationales. Je fais ainsi appel à tous ceux qui pourront le soutenir», incite le président de la fédération, Saïd Eric Bruno. Le club La Porte et le comité d’organisation du projet ont collecté jusqu’ici 2 500 USD sur les 6 000 USD, seuil minimum nécessaire pour le déplacement de Nampoina et son entraineur accompagnateur, Harry Brandon Kindelberger. Ils ont encore besoin de 3 500 USD et font appel à tous ceux qui peuvent les soutenir en envoyant leur part par Mvola au 0342084655 sur le compte de Nampoina Daniel Rakoto­ari­velo et au 0342001462 de Holy lalaina Nicole Raveloson, responsable Judo Club La Porte. Nampioina gagne sa vie en fabriquant et vendant des bracelets personnalisés et en tissant des tapis Bemiray outre les spectacles de danse contemporaine car il est danseur bien avant la pratique du judo.