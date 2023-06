JIRAMA – Un « manager de redressement » en recrutement

Faute de Directeur général depuis le mois de mars dernier, l’État penche plutôt pour le recrutement d’un « manager du redressement ». La compagnie d’eau et d’électricité n’a plus de dirigeant officiel depuis le départ de Rivo Radanielina sous d’autres cieux. Le Conseil des ministres d’hier fait savoir qu’un « manager » est en cours de processus de recrutement. « … Face à la crise actuelle traversée par la Jirama, le conseil des ministres donne son feu vert dans la finalisation du recrutement d’un spécialiste de redressement de la Jirama… » informe le communiqué du Conseil des ministres. Le processus a commencé depuis le mois d’avril et le recrutement est de dimension internationale. Un cabinet de recrutement a lancé l’avis de recrutement international lequel a pris fin le 24 mai dernier. Dix-neuf candidats auraient postulé pour cette fonction stratégique et cinq d’entre eux seulement sont de nationalité malgache. Six d’entre les candidats ont franchi les étapes finales mais deux noms seulement passeront en entretien final et seront proposés en Conseil des ministres dans un futur proche. Les deux candidats auront à présenter un plan de redressement clair et auront à démontrer un fort leadership et des capacités de gestion. Le communiqué reconnaît que la prise de fonction est urgente car « faut-il mettre fin aux longues coupures et délestages qui font souffrir la population malgache… ».