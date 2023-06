INDUSTRIALISATION – Le sénat adopte la loi sur les coopératives

Mission accomplie ! La loi sur les coopératives, prénommée « loi Edgard » a été adoptée à l’unanimité et sans amendement par le Sénat lors la séance plénière de cette institution qui a eu lieu hier. Un autre pas de géant dans l’élaboration d’un cadre légal qui favorisera le développement des associations coopératives. Au palais d’Anosikely, le ministre de l’Industriali­sation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy a assisté à l’adoption de cette loi, tout en expliquant encore les principaux bénéfices de la loi 007/2023 sur les coopératives, devant les sénateurs. Les membres de la Chambre haute ont été convaincus du travail de longue haleine ainsi que de la façon dont cette nouvelle législation a été élaborée.

Réformes et solutions

« Cette loi était passée par plusieurs paliers avant d’arriver entre nos mains [Le Sénat, Ndlr], elle a aussi été envisagée sous toutes ses coutures par les sénateurs durant les travaux de commission et c’est monsieur le ministre, Edgard Razafindravahy en personne qui était venu lors de ces travaux de commission. Il a su réadapter les textes dans sa proposition de loi pour satisfaire les besoins actuels de la population. Pour ma part, j’encourage fortement mes homologues à adopter cette loi » s’exprime Ndremanjary Jean André, sénateur et en même temps, membre de la Commission finances, économie et développement durable au Sénat. La loi sur les coopératives vise à renforcer l’accompagnement de l’État destiné aux coopératives mais aussi à renforcer la légalité des actions des coopératives en vue d’augmenter la productivité à la base.

« Quand on parle de l’Industrialisation et des coopératives, nous parlons du quotidien des populations à la base. Le projet de loi que mon ministère propose a pour objectif de faire participer davantage les associations coopératives dans le développement à la base afin de faire progressivement décoller l’économie du pays. Il permettra aussi d’accélérer le développement par l’adhésion des producteurs aux associations coopératives », explique Edgard Razafindravahy. Par ce projet de loi, les produits du terroir seront également mis en avant. Une innovation car chaque produit du village ou de la commune d’origine se verra désormais étiqueter afin que les sociétés coopératives puissent vendre localement ou à l’étranger. « Toutes les sociétés coopératives ou celles en devenir, partout dans la Grande île pourront directement exporter les produits du terroir. Par exemple, quand nous étions dans le Bongolava, nous avons pu constater qu’ils produisaient des baies roses en très grande quantité. Bien sûr, ils avaient des sociétés coopératives mais la elles ne pouvaient tout simplement pas exporter leur produits en dehors de la région, une chose qui pourra changer avec cette nouvelle loi », poursuit Edgard Razafindravahy.