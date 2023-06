FOOTBALL – Les élections dans certaines sections reportées

La transparence ne rime pas avec le verrouillage des informations. Trois mois après leur mise en place en début mars lors de l’assemblée générale ordinaire de la fédération à Mantasoa, la commission électorale nationale et la commission de recours en vue des élections fédérales, ont effectué jusqu’ici deux points de presse. Le premier il y un mois a pour but de présenter le calendrier électoral. À sens unique, ces commissions évitent des questions à chaque rencontre avec la presse alors leur communiqué annonçant hier le report d’une semaine de certaines élections au niveau des sections, nécessite plus d’éclairages et de précisions. « … dans le souci de transparence et de fiabilité du processus, eu égard aux difficultés inhérentes à l’organisation matérielle sur le terrain. En conséquence, la commission électorale et la commission de recours ont tenu une assemblée générale à cet effet, à l’issue de cette réunion, il a été décidé de reporter les élections dans les sections, partiellement en ce qui concerne les zones dont on a relevé quelques problèmes d’ordre technique, rendant impossible la tenue des élections le 1er et le 2 juillet tel que prévu dans la feuille de route initiale» a communiqué Beby Fabienne Ralavarisoa, présidente de la commission électorale. «Ce report permettra de traiter les candidatures reçues, de procéder aux instructions des dossiers objets de nombreux remis auprès des différentes instances et qui n’ont pas pu être transférées à temps de la CENI» a-t-elle poursuivi.