FOOTBALL – CLASSEMENT FIFA – Madagascar grimpe de trois marches

Nouveau départ. La Fifa a publié hier le nouveau classement mondial des équipes nationales masculines. Mada­gascar gagne trois places, du 110e lors de la publication en date du 6 avril au 107e. La Grande Ile a joué entre ces deux dates un seul match, celui nul contre le Ghana le 18 juin. Notre classement a été figé à deux reprises au 102e rang mondial lors des publications du 22 décembre et du 5 octobre 2022, avant de rétrograder à la 110e place après la série de défaites lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Can. Madagascar a auparavant intégré le top 100 pendant un an et quatre mois, entre le 25 juillet 2019 et le 19 novembre 2021, après l’exploit extraordinaire des Barea à la Can 2019 en Égypte. Du 108e rang, la Grande Ile s’est propulsée au 96e rang puis 95e le 19 septembre jusqu’à la fin de 2021. Quant aux iles voisines, les Comores perdent une place et se trouvent à la 130e. Maurice et les Seychelles occupent respectivement le 180e et 196e rang mondial. Le leader du continent africain, le Maroc perd deux places et est classé 13e devant le Sénégal (18e) et la Tunisie (31e). Le top 3 mondial reste inchangé. L’Argentine conserve la position de leader, talonnée par la France et le Brésil. L’Angle­terre quant à elle, grimpe d’une marche et prend la place de la Belgique qui redescend à la cinquième place.