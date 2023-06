EXAMEN OFFICIEL – Des dispositifs mis en place dans la lutte contre les fraudes

Le ministère de l’Education nationale avertit ceux qui tentent de commettre une fraude, pendant l’examen du BEPC, du 3 au 6 juillet. « Le ministère va travailler avec le service de la cybercriminalité en cet examen, pour scruter les personnes qui affirment disposer des sujets d’examen, et les vendent sur les réseaux sociaux. Les sanctions tomberont pour les personnes impliquées dans ces tentatives de fraude », lance une source auprès de ce ministère, hier. L’an dernier, des « faux sujets » ont circulé sur les réseaux sociaux, la veille des épreuves. Ce qui a laissé des candidats, perturbés et déconcentrés. Le ministère ferait de son mieux pour que ce problème ne se reproduira pas, cette année. Les sujets d’examen sont déjà dispatchés, au niveau des centres d’examen. « Ils sont en sécurité. Ils sont scellés et ne doivent être ouverts que dans les salles d’examen », rajoute cette source. Elle affirme que « tout est fin prêt pour les épreuves qui commenceront ce lundi. Trois-cents-cinq mille candidats, dont quarante-sept personnes en situation de handicap, sont enregistrés, en cette session 2023.»