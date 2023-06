ÉPREUVES DU BEPC – « évitez de veiller trop tard »

Derniers préparatifs des candidats, avant le jour J. Hier a été le dernier jour des cours en classe, pour des candidats à l’examen du BEPC. Ils ont révisé sur les mathématiques, sur les physiques chimies, les principales bêtes noires des élèves de cette classe d’examen. « Je ne maîtrise pas, encore certains points, notamment, dans la géométrie », indique Tendry, un candidat de l’option B, l’option scientifique. D’autres sont devant les « très longues leçons d’Histoire et de Sciences de la vie et de la terre (SVT). « J’ai peur de ne pas me souvenir de tout, devant les sujets d’examen », nous confie, Sarindra, une candidate de l’option A. Des enseignants exhortent aux candidats, de ne plus faire trop d’effort, à la veille de l’examen. « Evitez, surtout, de veiller tard, la nuit. Car lorsque vous manquez de sommeil, vous êtes fatigués et vous aurez de la difficulté à vous concentrer pendant les épreuves. Les candidats sont, même, invités à se divertir avant les épreuves, pour faore face au stress et aux pressions de cet examen», recommande Mahefa Arnaud Rakotobe, directeur du collège d’enseignement général (CEG) à Andranomena.