COOPÉRATION RÉGIONALE – Une enveloppe de 740 000 euros pour améliorer le climat des affaires

« Améliorer le climat des affaires dans l’océan Indien », c’est l’objectif que se fixe le trio de pays Mayotte, les Comores et Madagascar dans le projet éponyme dirigé par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte.

Une enveloppe de 740 000 euros sera allouée pour l’initiative qui lancera une série de formations dispensée dans des établissements, universités et grandes écoles dans les trois pays, avec le concours financier de l’Agence française de développement et le fonds européen Interreg. Le projet vise à renforcer les compétences et les connaissances des acteurs économiques de la région afin de favoriser un environnement propice aux affaires et d’atteindre une portée régionale étendue. À Madagascar, les formations seront dispensées dans trois établissements spécifiques. L’université de Fianarantsoa dispensera un master en droit de l’intégration régionale pour la nouvelle génération de professionnels dans le domaine de l’intégration régionale, afin de favoriser les échanges économiques transfrontaliers. L’école nationale de la magistrature et des greffes donnera une formation destinée aux professionnels du secteur public judiciaire. Dans le but de promouvoir un environnement juridique stable et transparent pour les acteurs économiques.

Souci de simplification

Pour le troisième, une formation spécialisée pour les professionnels du secteur privé sera conduite en partenariat avec le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la consommation afin de vulgariser les enjeux économiques régionaux et de favoriser la compétitivité sur le marché international. Par ailleurs, « des ateliers socio-professionnels seront organisés à destination des professionnels des secteurs privé et public à partir du 1er juillet, marquant le début d’une série d’événements qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Ces ateliers offriront une occasion unique de partager des connaissances, d’échanger des idées et de favoriser les synergies entre les acteurs économiques de la région », indique le communiqué de la CCI de Mayotte. En effet, les investissements croisés, les mouvements de marchandises de main d’œuvre, de compétences et de capitaux entre les pays voisins, exigent un cadre juridique partagé dans un souci de simplification. En soutenant les acteurs économiques locaux par le biais de formations spécialisées et d’ateliers de renforcement des compétences, le projet se veut prometteur de la bonne qualité des affaires dans la région de l’océan Indien.