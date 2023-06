COOPÉRATION – Catherine Colonna à Madagascar la semaine prochaine

C’est confirmé. Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, sera à Madagascar la semaine prochaine. Plus précisément, elle effectuera une visite éclair de 24 heures, dans la Grande île, le vendredi 7 juillet. Ce déplacement de la cheffe de la diplomatie française était, au départ, prévu à la fin du mois d’avril, puis reporté à la fin du mois de mai. Selon toute vraisemblance, cette fois-ci, ce sera la bonne. Les sources confirment, en effet, que le planning est déjà fixé. La ministre Colonna débarque à Madagascar dans la nuit du 6 juillet et repartira dès la nuit du 7 juillet. Elle aura ainsi un programme chargé avec à l’affiche un entretien avec Andry Rajoelina, président de la République, précédée d’une rencontre avec Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères. La rencontre entre la cheffe de la diplomatie malgache et son homologue français, à Anosy, devrait être meublée par des signatures de protocole d’accord sur différents projets. Sur le plan bilatéral, la visite de la ministre Colonna intervient dans un contexte de réchauffement des relations entre la France et Madagascar. La récente rencontre, à Paris, entre Andry Rajoelina et son homologue Emmanuel Macron, le démontre. A s’en tenir à l’écho qu’a fait le communiqué de la présidence de la République, du face-à-face présidentiel au palais de l’Elysée, le 9 juin, les relations entre la Grande île et l’Hexagone sont sans nuages. Un point de discorde entre les deux pays a, d’autant plus, été résolu la semaine dernière. Il s’agit du transfèrement en France, de Philippe François, un des condamnés dans l’affaire Apollo 21. Il reste, néanmoins, un dossier majeur en suspens. Celui de la restitution des îles éparses. Sauf changement, ce désaccord sur les îles éparses devrait être discuté de vive voix durant le déplacement de la cheffe de la diplomatie française à Madagascar. Reste à savoir si ce sera durant son entretien avec le locataire d’Iavoloha, ou avec lors de sa rencontre avec son homologue malgache. La question n’est, toutefois, pas mentionnée dans le communiqué de presse qui rapporte la rencontre Rajoelina – Macron à l’Elysée, le 9 juin. Faisant suite à ce rendez-vous à Paris, les préparatifs de l’élection présidentielle pourraient également être au menu des discussions.